Calcit Volleyball pokazal, da z dvojno krono misli resno

Naslednja tekma bo v ponedeljek v Kamniku

13. april 2017 ob 18:04,

zadnji poseg: 13. april 2017 ob 20:04

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Finale državnega prvenstva v odbojki se je začel presenetljivo, saj je kamniški Calcit Volleyball v Tivoliju branilce naslova, ekipo ACH Volley, premagal z 1:3.

V seriji na tri zmage naj bi bil ACH Volley izrazit favorit, a Calcit Volleyball, ki je letos dobil že finale slovenskega pokala, je bil na prvi tekmi boljša in precej bolj motivirana ekipa, medtem ko je ACH, ki je igral brez reprezentanta Jana Kozamernika, delal številne napake.

V prvem nizu Kamničani povedli s 14:19

Dvoboj je trajal dobri dve uri. V prvem nizu so bili branilci naslova sprva v vodstvu, nato so prevladovali Kamničani in povedli s 14:19 in niz pripeljali do konca (22:25), potem ko so izkoristili tretjo zaključno žogo.

Pereira prvi igralec srečanja

V drugem nizu si je ljubljanska ekipa pri 20:16 že nabrala dovolj lepo zalogo in je niz dobila na 21, potem ko je Apostolos Armenakisa unovčil prvo zaključno žogo. Calcit Volleyball je v drugem nizu naredil kar dvanajst lastnih napak, v tretjem nizu, ki se je končal na razliko (25:27), pa je spet prevzel pobudo. Odločilne so bile učinkovita igra Brazilca Maxsona Pereire (skupaj 25 točk) in ob koncu dve zaporedni napaki Apostolosa Armenakisa.

Šest zaporednih točk Calcita odločilo dvoboj

V zadnjem nizu je ACH začel odlično (6:2), nato pa povsem popustil. Gostje so na servis Domna Kotnika dosegli šest zaporednih točk za vodstvo z 8:11. ACH je zmogel vsega 14 točk. Druga tekma bo v ponedeljek ob 18.00 v Kamniku, tretja v četrtek, 20. aprila, v Tivoliju. Ženska finalna serija med Novo KBM Branik in Calcit Volleyballom se bo začela v petek.

Žiga Štern, ACH Volley: "Že od prvega niza naprej smo imeli veliko lastnih napak in prvi niz so Kamničani dobili predvsem po zaslugi naših neumnosti. Tudi v nadaljevanju nam igra ni stekla, in čeprav smo drugi niz dobili, nismo igrali nič bolje. Res je, da se nam pozna odsotnost Jana Kozamernika, da nismo trenirali v polni zasedbi, ampak to ne smejo biti izgovori. Poiskati moramo rešitve, da te napake popravimo že do naslednje tekme."

Sašo Štalekar, Calcit Volleyball: "ACH Volley danes ni bil ravno razpoložen za igro, saj je naredil veliko lastnih napak. V prvem nizu smo dobro pritisnili s svojim servisom, nato smo popustili, kar so Ljubljančani izkoristili, toda ko smo še malo 'stisnili', so popolnoma popustili in nam olajšali pot do zmage. Vendar je to šele prva tekma, igra se na tri zmage, tako da prvenstvo še zdaleč ni odločeno. V prihodnjih tekmah ne bomo smeli narediti toliko napak na svoj servis, danes smo jih kar 17, bolj bomo morali biti disciplinirani tudi v bloku, in če nam bo to uspelo, lahko računamo še na dve zmagi."

Državno prvenstvo, finale (M), prva tekma:

ACH VOLLEY – CALCIT VOLLEYBALL

1:3 (-11, 21, -25, -14)

ACH Volley: Flajs 5, Kovačič, Purić 5, Satler, Pleško, Jurić 5, Štern 9, Pokeršnik 12, Buculjević 3, Armenakis 17.

Calcit Volleyball: Štalekar 9, Hribar, Golob, Novljan 1, Ratek, Okroglič, Vidmar, Pereira 25, Brulec 4, Lakner, Kotnik 12, Štembergar Zupan 7, Videčnik 5, Konjedic.



Finale (Ž), prva tekma, petek ob 18.00:

NOVA KBM BRANIK – CALCIT VOLLEYBALL

T. O.