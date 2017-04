Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Cameron Meyer si je privozil novo zlato medaljo. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cameron Meyer do osmega naslova svetovnega prvaka

V zasledovanju zmagal Jordan Kerby

14. april 2017 ob 18:09

Hongkong - MMC RTV SLO/STA

Avstralec Cameron Meyer je na kolesarskem svetovnem prvenstvu na stezi v Hongkongu osvojil četrto zlato odličje v dirki za točke.

Za Meyerjem, svetovnim prvakom v tej disciplini v letih 2009, 2010 in 2012, sta se uvrstila Belgijec Kenny De Ketele in Poljak Wojciech Pszczolarski. Skupno je to za Meyerja že osmi naslov svetovnega prvaka.

Avstralci so premoč dokazali tudi v zasledovanju, saj je zmagal Jordan Kerby. V finalu je premagal branilca naslova svetovnega prvaka, Italijana Filippa Ganno, v tekmi za bronasto odličje pa je bil Avstralec Kelland O'Brien boljši od Francoza Corentina Ermenaulta.

Na velodromu v Hongkongu je v disciplini omnium prvo posamično zlato odličje na svetovnem prvenstvu osvojila Britanka Katie Archibald. Druga je bila Avstralka Amy Cure, tretja pa Nizozemka Kirsten Wild.

Kristina Vogel, nosilka zlatega odličja z lanskih poletnih olimpijskih iger v Rio de Janeiru, je osvojila tretjo zlato posamično kolajno v sprintu. Druga je bila Avstralka Stephanie Morton, tretja pa domača tekmovalka Lee Wai Sze.

T. O.