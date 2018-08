Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Victor Campenaerts je drugič zapored postal evropski prvak v kronometru. Foto: Reuters Ellen van Dijk je ubranila naslov. Foto: EPA Dodaj v

Campenaerts ubranil evropski naslov za 63 stotink

Ellen van Dijk tretjič zapored zlata, Bujakova sedma

8. avgust 2018 ob 11:33

Glasgow - MMC RTV SLO

Belgijski kolesar Victor Campenaerts je na evropskem prvenstvu v Glasgowu ubranil naslov v vožnji na čas. Zlato je osvojil s prednostjo 63 stotink sekunde pred Špancem Jonathanom Castroviejom. Slovencev ni bilo na štartu.

Campenaerts in Castroviejo sta sicer od leta 2016, ko so se prvič na EP-ju pomerili člani v kategoriji elite, velika tekmeca, ko pride do ure resnice. Pred dvema letoma je naslov osvojil Castroviejo, Campenaerts je bil drugi, letos sta mesti zamenjala. Belgijec je tudi lani slavil z izjemno majhno razliko, Poljaka Macieja Bodnarja je ugnal za dve sekundi, še manjša je bila danes. Na tretjem mestu je končal Nemec Maximilian Schachmann s 27 sekundami zaostanka.

Nizozemska kolesarka Ellen van Dijk je postala evropska prvakinja v vožnji na čas. Predstavnica Slovenije Eugenia Bujak je osvojila osmo mesto. V napetem boju za zlato je za samo dve sekundi premagala rojakinjo Anno van der Breggen. Bronasto medaljo je osvojila Nemka Trixi Worrack (+1:09).

31-letna van Dijkova je na mokri progi še tretjič zapored osvojila naslov evropske prvakinje v vožnji na čas in je sploh edina zmagovalka, saj člani na tem tekmovanju nastopajo od leta 2016. Tudi van der Breggnova je tretjič osvojila medaljo, to je njeno drugo srebro, lani pa je bila tretja.

Na 30 kilometrov se je zelo dobro izkazala tudi Slovenka Eugenia Bujak, ki je z zaostankom 2:21 osvojila sedmo mesto. "Nismo si mislile, da bo dež. Upam, da sem šla dobro. Počutila sem se v redu. Vse sem dala od sebe," je takoj po prihodu v cilju še popolnoma zadihana dejala Bujakova, ki se je zaželela končne uvrstitve v prvi deseterici.

"Vzponi niso bili težki, a jih je bilo veliko. V dežju je bila dirka še boljša, v dežju se še boljše počutim. Ne vem, zakaj. Mogoče zato, ker si želim čim prej priti do cilja. Celo dirko sem šla v dobrem ritmu. Nisem imela krize. Nisem imela trenutka, ko ne bi več mogla. Lepo sem vrtela," je bila zadovoljna 29-letna Poljakinja, ki od letos nastopa za Slovenijo.

Z nastopoma Bujakove je bil zadovoljen tudi selektor Gorazd Penko: "Nizozemke so bile danes razred zase. Nastopa Bujakove je bil skoraj optimalen. Prvič sem videl, da se je Eugenia skoraj dotaknila ograje v zavojih, kar pomeni, da je šla res z vsem pogumom. Bolje skoraj ne bi moglo biti. Sposobna je priti med 10, nekaj dobrih tekmovalk je prehitela. Popolnoma smo uresničili cilje."

Zadnja kolesarska disciplina EP-ja bo nedeljska cestna dirka. Selektor Andrej Hauptman bo računal na Luko Mezgeca, Mateja Mohoriča, Luko Pibernika, Boruta Božiča, Marka Kumpa in Roka Korošca.



