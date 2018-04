Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.6 od 19 glasov Ocenite to novico! Nogometaši Olimpije se iz Krškega vračajo s polnim izkupičkom točk. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Čanađija odločil v Krškem, Olimpija spet na +10

Ob 19. uri Domžale - Triglav

8. april 2018 ob 15:50,

zadnji poseg: 8. april 2018 ob 18:09

Krško,Domžale - MMC RTV SLO

Nogometaši Olimpije so dobili tekmo 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije. V Krškem so slavili z 1:0, edini zadetek je dosegel Dario Čanađija.

Hrvaški vezist je mrežo zatresel na uvodu drugega polčasa, ko je bil po protinapadu Abassa Issaha in odbiti žogi po njegovem strelu ob pravem času na pravem mestu. Žogo je iz bližine strpal v mrežo.

Vrsta napak v obrambi Olimpije

Ljubljančani so po pričakovanju od samega začetka prevzeli pobudo na igrišču, a so Krčani odlično stali na igrišču. V obrambi so delovali brezhibno, kar pa ne velja za branilce Olimpije, ki so si privoščili nekaj napak, a imeli srečo, da jih gostitelji niso kaznovali. V 12. minuti je nespretno posredoval Branko Ilić, ko je pred Miljanom Škrbićem žogo izbil proti vratarju Aljažu Ivačiču, ki je bil pozoren in je žogo odbil v kot. Še hujšo napako so gostje storili v izdihljaju prvega polčasa, ko je prišlo do nesporazuma med vratarjem Ivačičem in Filipom Uremovićem, zanašala sta se drug na drugega, ob njunem čakanju je do žoge prišel Škrbić, jo poskušal prek vratarja poslati v mrežo, vendar je zletela mimo gola.

Čanađija potisnil žogo v mrežo

Varovanci Igorja Bišćana so si poleg strela Danijela Miškića od daleč, po katerem je žoga preletela prečko, v prvih 45 minutah priigrali le eno priložnost. V 35. minuti je Rok Kronaveter z leve strani kazenskega prostora poslal žogo v sredino, Abass je brez zadržka streljal, a pred vrati zadel le soigralca Čanađijo. Prav ta dva sta bila nato 'krivca' vodstva Olimpije v 48. minuti. Abass je iz protinapada stekel proti vratarju Žigi Frelihu, ta je njegov strel odbil, a je do žoge pritekel Čanađija in jo potisnil v mrežo.

V nadaljevanju so se Krčani odprli, a niso bili posebej nevarni za izenačenje, na drugi strani so imeli Ljubljančani nekaj priložnosti za povišanje vodstva, najlepšo Stefan Savić, toda niso jih izkoristili, ostalo je pri minimalni zmagi.

Prva liga TS, 26. krog, nedeljski tekmi

KRŠKO - OLIMPIJA 0:1 (0:0)

1.500; Čanađija 48.

Krško: Frelih, Kulinitš, Ejup, Gorenc, Šturm, Balić, Mujan, Da Silva, Mandić (77./Vekić), Kovačič (87./Hing-Glover), Škrbić (64./Volarič).

Olimpija: Ivačič; Apau, Ilić, Uremović, Štiglec, Tomić, Miškić, Čanađija (77./Savić), Alves, Kronaveter (81./Kapun), Abass (71./Benko).

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Ob 19.00:

DOMŽALE - TRIGLAV

Sobotne tekme:

ANKARAN HRVATINI - GORICA 0:2 (0:0)

100; Osuji 57., 83.

MARIBOR - CELJE 3:2 (1:1)

3.500; Zahović 16., 49., 69.; Požeg

Vancaš 25., Lupeta 89.



RUDAR - ALUMINIJ 4:2 (2:0)

350; Radić 8., 33., Parfitt-Williams 47., 62.; Mensah 49., Tahiraj 62.

Lestvica: OLIMPIJA 26 19 5 2 48:11 62 MARIBOR 25 15 7 3 42:20 52 DOMŽALE 24 15 4 5 54:20 49 RUDAR 25 12 4 9 36:31 40 CELJE 25 10 6 9 42:35 36 GORICA 25 9 4 12 26:34 31 KRŠKO 24 7 5 12 30:41 26 ALUMINIJ 25 5 6 14 28:47 21 TRIGLAV 24 3 6 15 20:46 15 ANKARAN HRVATINI 25 2 7 16 20:61 13

M. L.