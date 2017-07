Čančar: Nabor je za menoj, zdaj so misli povsem usmerjene v reprezentanco

MMC-jev pogovor z Vlatkom Čančarjem

23. julij 2017 ob 07:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Devet let je minilo, odkar je bil Slovenec nazadnje izbran na naboru Lige NBA. Takrat je bil to Goran Dragić, letos se je Denver odločil za Vlatka Čančarja, oba pa sta zdajšnja reprezentanta.

"Zelo sem vesel, da sem del reprezentance, še posebej, ker sem ob tem še saniral poškodbo. Res sem se veselil začetka te akcije in verjamem, da bom užival," je na zboru izbrane vrste pred pripravami na EuroBasket povedal 20-letni Koprčan. Čančar je 11. Slovenec, ki je bil izbran na naboru. Od prvega Marka Milića je minilo natanko 20 let, kar devet pa torej od zadnjega, ko je Dragića, trenutno kapetana reprezentance, kot 45. izbral San Antonio, a bil takoj menjan v Phoenix. Čančarja je kot 49. izbral Denver. Nuggetsi so pred 14 leti že izbrali Slovenca, tedaj pod številko 46 Sanija Bečirovića.

Od druge lige do nabora v le dveh letih

"Lepo je, da tudi na tak način lahko predstavljam Slovenijo, da se tudi mi pokažemo na košarkarskem zemljevidu, da tudi v ZDA vedo, kje smo. A nabor je zdaj za menoj in misli so stoodstotno usmerjene v reprezentanco," je povedal nadarjeni Primorec, ki se mu še vedno ob omembi nabora na obrazu nariše širok nasmeh. Priznal je, da je v času drafta kar težko spal. "Zdaj sem že dojel, a sem potreboval nekaj časa. Vse je šlo tako hitro. Pred dvema letoma sem igral še v drugi ligi v Škofji Loki, zdaj pa na draftu. Korak po korak torej. To je velika motivacija, da še naprej trdo treniram, ostajam skromen in upam, da enkrat tudi zaigram v NBA-ju," je dodal in pritrdil, da je zdaj Denver uradno dobil novega navijača.

Zaradi poškodbe kolena je predčasno končal sezono, do konca junija tudi ostal v Beogradu, nato nekaj dni počival, zatem pa nadaljeval s terapijami in treningi. Zaradi poškodbe tudi ni odšel na poletno ligo NBA-ja, kamor bi sicer po dogovoru s franšizo iz Kolorada odšel. Bo pa tam naslednje leto.

"Morali smo računati na Čančarja in nismo vedeli, kako se bo odzval, a on je pravi. Igra tri, štiri, dve, kamor koli ga postaviš. Je nadarjen in prepričan sem, da bo eden boljših igralcev v Evropi, morda bo celo prišel v NBA," je lani ob koncu kvalifikacij za evropsko prvenstvo v intervjuju za MMC o Čančarju povedal tedanji športni direktor reprezentance Matjaž Smodiš.

Omenil je prilagodljivost in vsestranskost primorskega mladeniča, ki bi bil zaradi tega lahko že letos pomemben člen izbrane vrste. Čeprav je v osnovi krilo in tam tudi, kot priznava, najraje igra, pa lahko s svojimi 203 centimetri pokrije položaj krilnega centra. Letos je na obeh položajih tudi igral pri Mega Leksu, kjer je njegov trener nekoč izjemen krilni center Dejan Milojević: "Nisem imel nobenih težav, tudi taktično sem se hitro navadil na igranje na štirici. Mislim, da sem na obeh pozicijah nekaj doprinesel. Milojević je bil odlična štirica in je verjetno najboljši v Srbiji, da me trenira."

Letos trije igralci Mege na naboru

Najprej se je izkazal v dresu Škofje Loke, kamor ga je posodila Olimpija. Z zmaji je leta 2015 podpisal petletno pogodbo, a je pred lansko sezono odšel, saj v članskem moštvu ljubljanskega kluba ni dobil veliko priložnosti. Odločil se je za odhod v Beograd k Megi, ki slovi po odličnem delu z mladimi igralci: "Odločitev je bila nedvomno prava. Milojević mi je namenil veliko minut in pomembno vlogo, kar se je obrestovalo. Žal sem imel ob koncu sezone nekaj težav s poškodbami, a vseeno lahko rečem, da je za menoj uspešna sezona."

Izjemno delo Mege dokazuje dejstvo, da so bili že drugo leto zapored na naboru izbrani trije košarkarji tega kluba. Lani so bili to Francoz Timothe Luwawu Cabarrot, Hrvat Ivica Zubac in Srb Rade Zagorac, letos pa sta bila ob Čančarju, ki je bil najvišje izbran od trojice, še Srb Ognjen Jaramaz in Francoz Alpha Kaba. Dobrega dela niso prepoznali le v regiji, ampak k Megi hodijo torej tudi na primer Francozi: "Mega je zagotovo pravi klub za razvoj. Pogoji za delo so odlični. Prva naloga je razvoj mladih igralcev, česar drugi nimajo. Zato je Mega najboljši kraj za razvoj."

Po nasvete tudi k Lorbku

"Mega je za zdaj pravi klub zame in tu ostajam. Ko bo čas, upam, da bom šel v NBA. Naslednje leto bomo igrali sicer le Ligo ABA, ki je tudi zelo kakovostna liga, bo pa zato veliko časa za treninge, kar je tudi zelo pomembno. Lani smo igrali Fibino ligo prvakov, kar je bila dobra izkušnja in popotnica. Vendar pa v Megi namenimo največ časa treningu za razvoj. Čez dve leti bi lahko mogoče zaigral v Evroligi, ko bo čas pa v NBA. Rad bi se preizkusil tudi v Evroligi, kar so tudi moje sanje in bi bilo super za moj razvoj," je dodal.

Uradno je v reprezentanci debitiral že lani med kvalifikacijami, zdaj pa ga čaka še prvo veliko tekmovanje v slovenskem dresu: "Lani sem prebil led in je letos veliko lažje, čeprav tudi lani ni bilo težko, saj so mi bili vsi soigralci v veliko pomoč. EuroBasket pa predstavlja poseben izziv. Zdaj je cilj, da si izborim mesto med dvanajst in da potem pokažemo na prvenstvu, česa smo zmožni. Tu sem, da dam vse od sebe in si izborim nastop. Smo pa tu vsi enakovredni in nas čaka trdo delo. Moram se dokazati, biti skromen in čim bolj poslušati starejše igralce, da odnesem čim več," je še povedal in med starejšimi igralci izpostavil Erazma Lorbka, nasveti katerega bodo za igro na štirici neprecenljivi: "Zagotovo je Erazem eden teh, ki ga bom kar veliko časa gnjavil, ga spraševal in bom pozoren nanj na treningih, kako igra in vse skupaj."

Tilen Jamnik