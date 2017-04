Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Washington je v rednem delu sezone zbral že 116 točk. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Capitalsom predsednikov pokal še ni prinesel sreče. Kako bo tokrat?

V prvem krogu končnice proti Bostonu. Ottawi ali Torontu

6. april 2017 ob 09:59

Washington - MMC RTV SLO

Z zadetkoma Aleksa Ovečkina in Jevgenija Kuznecova so hokejisti Washingtona z 2:0 premagali New York Rangerse in drugo leto zapored osvojili t. i. predsednikov pokal.

Gre za lovoriko, ki jo osvoji ekipa z največjim številom točk v rednem delu sezone Lige NHL. Lani je Capitalse v drugem krogu končnice izločil poznejši prvak Pittsburgh. V sezoni 2009/2010, ko je Washington osvojil prvi predsednikov pokal, jim tudi ni uspelo, saj jih je v uvodnem krogu končnice izločil Montreal.

Prvi zadetek v Verizon Centru je padel v 35. minuti tekme, ko je ob številčni premoči zadel Justin Williams, nekdanji soigralec Anžeta Kopitarja v Los Angelesu. V šesti minuti zadnjega dela je končni izid postavil Kuznjecov. Braden Holtby je ubranil vseh 24 strelov nasprotne ekipe.

Tekma sicer ni bila odločilna, kajti tudi New York Rangersi so si že zagotovili končnico, zato je trener gostov spočil udarne napadalce in branilce. Rangerse v 1. krogu končnice čakajo zmagovalci Atlantske divizije Montreal Canadiensi, ki so v drugi tekmi večera izgubili v gosteh pri Buffalu z 2:1.

