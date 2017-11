Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico!

Carlo Tavecchio

20. november 2017 ob 09:47

Rim - MMC RTV SLO

Carlo Tavecchio plačuje, ker je za selektorja izbral Venturo. Preprosto je. Nismo se uvrstili na svetovno prvenstvo. Razočaran sem ne kot predsendik zveze, ampak kot Carlo.

Je to trenutek slabosti, čustev, ki se sprevračajo v tragedijo? Bi se počutil zmagovalca, če bi tista žoga, ki je zadela vratnico, zatresla mrežo? Ne. Ostal bi enak. Ta sistem, ta kultura, ta politika, to vodstvo ne morejo več tako nadaljevati. Nujne so sistemske reforme.

Predsednik italijanske nogometne zveze Carlo Tavecchio je na današnjem zasedanju odstopil. Italija je ostala brez uvrstitve na svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji. Švedska je bila boljša v dodatnih kvalifikacijah (1:0 in 0:0).

A. G.