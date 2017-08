Čaroben večer v Ljudskem vrtu: Maribor šampion v Ligi prvakov!

Vratar Handanović v 89. minuti preprečil izenačenje

22. avgust 2017 ob 12:06,

zadnji poseg: 22. avgust 2017 ob 22:46

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Nogometašem Maribora je (spet) uspel veliki met, saj so se po zmagi nad Hapoelom iz Beršebe z 1:0 še tretjič v klubski zgodovini (1999, 2014) uvrstili v elitno Ligo prvakov. Mož odločitve je bil Mitja Viler.

30-letni Viler je zmagoviti zadetek dosegel v 15. minuti, ko je po prodoru Valona Ahmedija in izbijanju gostujoče obrambe žogo z levico spektakularno poslal v desni zgornji kot vrat Guya Haimova.

A ne samo Viler, celotna zasedba slovenskih prvakov je z borbenostjo in veliko željo že od prve minute naprej navdušila več kot 12.000 gledalcev v Ljudskem vrtu. Vijoličasti so večino časa nadzirali položaj na zelenici in bili občutno boljše moštvo. Hapoel je edinkrat (resno) zapretil v 89. minuti, ko je po strelu z glavo Anthonyja Nwakaemeja vratar Jasmin Handanović z izjemno parado preprečil izenačenje. Dolga in vesela noč v štajerski prestolnici se je lahko začela ... Še končna statistika: posest žoge 55:45, streli 9:8 - oboje v korist Hapoela, streli v okvir vrat pa 3:3.

Žreb skupinskega dela Lige prvakov bo v četrtek ob 18.00 v Monaku.

Projektil Vilerja in vodstvo Maribora

Mariborčani so že od prve minute naprej odločno poskušali z napadalnimi akcijami na polovici Hapoela, ki se je nekoliko potegnil nazaj. Prvi strel proti vratom gostov je tako v 8. minuti sprožil Martin Milec, a je njegov poskus zletel mimo vrat. Napadi Maribora so sadove obrodili že malo kasneje. Ahmedi je namreč v 15. minuti z desne strani prodrl v kazenski prostor gostov, nato pa podal v sredino, kjer je obramba Hapoela izbila žogo, a le do Vilerja, ki jo je z roba kazenskega prostora z levico "pospravil" v zgornji desni kot nemočnega vratarja Guya Haimova. Zares izjemen zadetek bočnega branilca vijoličastih.

Tavares zgrešil za nekaj decimetrov

Zadetek je dal krila domačim, ki so izpeljali še nekaj obetavnih akcij. Na drugi strani so zapretili tudi gostje, a niso resneje ogrozili vrat Handanovića. Poskus Mohammada Ghadirja z glavo je zgrešil okvir vrat. Podobno je v 30. minuti grdo zgrešil John Ogu. Je bil pa zato blizu zadetku Marcos Tavares, ki je po predložku Gregorja Bajdeta z desne strani meril nekaj decimetrov nad prečko. Maribor je do odmora pametno branil prednost. Statistika prvega polčasa: posest žoge 53:47 za Hapoel, medtem ko je bil Maribor nekoliko bolj nevaren: streli 3:2, streli v okvir vrat 1:0.

Skandiranje Liga prvakov, Liga prvakov ...

Drugi polčas se je začel dinamično. V protinapadu se je priložnost ponudila Ahmediju, ki pa se je zapletel, tako da je velika priložnost splavala po vodi. Malo kasneje je Ahmedi sprožil še s prostega strela, a je meril naravnost v Haimova. Vijoličasti so v nadaljevanju pritisnili proti vratom Hapoela, tako da se je zdelo, da drugi zadetek visi v zraku. S tribun se je začelo skandiranje "Liga prvakov, Liga prvakov ...". V 59. minuti je Ahmedi sprožil z roba kazenskega prostora, vendar je bil Haimov na mestu. Hapoel v prvi uri tekme ni sprožil strela v okvir mariborskih vrat.

Maribor "jurišal" za drugi gol

V 67. minuti je po novi lepi akciji Maribora do strela prišel Martin Milec, a so branilci Hapoela blokirali njegov poskus. Malo kasneje je imel Haimov precej težav, da je ujel poskus Tavaresa. Na drugi strani je po protinapadu Maor Melikson na domačo srečo zgrešil z glavo. V 71. minuti je Milanič opravil prvo menjavo. Namesto Bajdeta je vstopil Dino Hotić.

Handanović preprečil izenačenje

Na vrsti je bilo še zadnjih deset minut in sodnikov podaljšek. Napetost na stadionu je bila na vrhuncu. Lahko bi jo rezal z nožem. V 85. minuti je Thomas Pekhart z glavo meril za kakšen meter mimo desne vratnice. V sami končnici je sledil še večji pritisk Hapoela. V 89. minuti je Handanović z izjemno parado preprečil zadetek Nwakaemeja, ki je po podaji iz kota streljal z glavo z nekaj metrov. In ko je malo kasneje glavni sodnik Gianluca Rocchi po treh minutah dodatka odpiskal konec tekme, je sledilo nepopisno veselje tako na zelenici kot tudi na tribunah.

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, prvaki:

MARIBOR - Hapoel Ber Ševa 1:0 (1:0) 1:2

12.405; Viler 15.

Maribor: Handanović, Viler , Šuler, Rajčević, Milec, Kabha , Vrhovec, Bohar (92./Billong), Ahmedi (83./Pihler), Bajde (71./Hotić), Tavares.

Hapoel Ber Ševa: Haimov, Bitton , Elhamed (46./Ohana), Taha , Tzedek, Korhut, Radi (79./Barda), Ogu, Melikson, Nwakaeme, Ghadir (56./Pekhart).

Sodnik: Gianluca Rocchi (Italija)



Astana - CELTIC 4:3 (1:1) 0:5

Ajer 26./ag, Mužikov 48., Twumasi 49., 69.; Sinclair 33., Ntcham 80., Griffiths 90.

Rijeka - OLYMPIACOS 0:1 (0:1) 1:2

Marin 25.

Sreda ob 20.45:

KÖBENHAVN - QARABAG 0:1



SLAVIA PRAGA - APOEL 0:2

Liga prvakov, 4. predkrog, povratne tekme, neprvaki:



SEVILLA - Istanbul Basaksehir 2:2 (0:1) 2:1

Escudero 52., Ben Yedder 75.; Elia 17., Visca 83.

NICE - NAPOLI 0:2 (0:0) 0:2

Callejon 48., Insigne 89.

Sreda ob 20.45:

CSKA MOSKVA - YOUNG BOYS 1:0



LIVERPOOL - HOFFENHEIM 2:1



STEAUA BUKAREŠTA - SPORTING 0:0

V krepkem tisku so izidi prvih tekem.

Aleš Vozel, foto: BoBo