Carolina v novo leto z lepim nizom zmag, Pittsburgh s skrbmi

Philadelphia končala serijo Tampe

30. december 2017 ob 09:59

Raleigh - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Pittsburgha, prvaki Lige NHL v zadnjih dveh sezonah, so v noči na soboto gostovali v Raleighu in proti Carolini izgubili z 1:2. Gostitelji so zmagali četrtič zapored.

Za domačo ekipo sta v drugi tretjini zadela Derek Ryan in Sebastian Aho, Carolina je na zadnjih osmih tekmah izgubila le enkrat. Edini gol za oslabljene Pingvine, pri katerih je manjkalo kar pet poškodovanih igralcev, vključno s prvim vratarjem Mattom Murrayjem, je dosegel Brian Dumoulin v 5. minuti. Hokejisti Pittsburgha so zdaj izgubili še šestič na zadnjih devetih tekmah, od 2. decembra so zmagali le enkrat.

Brez zmage je ostala tudi vodilna ekipa lige Tampa Bay, ki je na domačem ledu s 3:5 pokleknila proti Philadelphii. S tremi podajami se je izkazal Claude Giroux, Sean Couturier je dosegel gol za vodstvo v drugi tretjini, s katerim so se Letalci odlepili od Tampe. Za goste so zadeli še Wayne Simmonds, Shayne Gostisbehere, Brandon Manning in Valtteri Filppula, vratar Brian Elliott pa je ustavil 24 strelov. Philadelphia je sicer izgubila štiri od zadnjih petih tekem, a je vseeno vzela skalp Tampi in končala njen niz osmih zaporednih zmag.

Tekme 29. decembra:

NEW JERSEY - BUFFALO 3:4 - v podaljšku

OTTAWA - COLUMBUS 5:4

DETROIT - NY RANGERS 3:2 - po kazenskih strelih



TAMPA BAY - PHILADELPHIA 3:5

CAROLINA - PITTSBURGH 2:1

MINNESOTA - NASHVILLE 4:2



WINNIPEG - NY ISLANDERS 4:2

DALLAS - ST. LOUIS 4:2

COLORADO - TORONTO 4:3 - v podaljšku

EDMONTON - CHICAGO 3:4 - v podaljšku

ANAHEIM - CALGARY 2:1

Tekme 30. decembra:

OTTAWA - BOSTON

FLORIDA - MONTREAL



WASHINGTON - NEW JERSEY



ST. LOUIS - CAROLINA



NASHVILLE - MINNESOTA



VANCOUVER - LOS ANGELES

VZHODNA KONFERENCA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 37 27 8 2 56 NEW JERSEY DEVILS 37 22 9 6 50 WASHINGTON CAPITALS 39 23 13 3 49 TORONTO MAPLE LEAFS 39 23 14 2 48 COLUMBUS BLUE JACKETS 39 22 14 3 47 BOSTON BRUINS 36 20 10 6 46 NEW YORK RANGERS 38 20 13 5 45 NEW YORK ISLANDERS 38 20 14 4 44 --------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 37 18 12 7 43 PITTSBURGH PENGUINS 39 19 17 3 41 PHILADELPHIA FLYERS 38 16 14 8 40 FLORIDA PANTHERS 37 16 16 5 37 MONTREAL CANADIENS 38 16 18 4 36 DETROIT RED WINGS 37 14 16 7 35 OTTAWA SENATORS 36 12 16 8 32 BUFFALO SABRES 38 10 20 8 28

ZAHODNA KONFERENCA T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 36 25 9 2 52 WINNIPEG JETS 39 22 11 6 50 NASHVILLE PREDATORS 37 22 10 5 49 LOS ANGELES KINGS 38 22 11 5 49 ST. LOUIS BLUES 40 23 15 2 48 DALLAS STARS 39 21 15 3 45 SAN JOSE SHARKS 35 20 11 4 44 MINNESOTA WILD 38 20 15 3 43 --------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 39 17 14 8 42 CHICAGO BLACKHAWKS 37 18 14 5 41 CALGARY FLAMES 38 18 16 4 40 COLORADO AVALANCHE 37 18 16 3 39 EDMONTON OILERS 38 17 18 3 37 VANCOUVER CANUCKS 38 16 17 5 37 ARIZONA COYOTES 40 9 26 5 23

