Caroline Wozniacki je prišla do uspeha kariere. Foto: Reuters Caroline Wozniacki je oba finala na slamih izgubila v New Yorku. Foto: Reuters

Caroline Wozniacki po maratonu do prvega grand slama

Do zgodovine v 43. nastopu

27. januar 2018 ob 09:17,

zadnji poseg: 27. januar 2018 ob 12:24

Melbourne - MMC RTV SLO

Caroline Wozniacki je v finalu Melbourna premagala Simono Halep s 7:6, 3:6, 6:4 in Danski priborila prvo posamično zmago na grand slamih.

Obe finalistki sta igrali v tretjem finalu na turnirjih za grand slam, obe sta lovili prvo zmago, zmagovalka je za nagrado dobila tudi prvo mesto na lestvici WTA. Danka je bila tam v dveh obdobjih že med oktobrom 2010 in januarjem 2012, a kritiki so ji vedno očitali, da nikoli ni osvojila grand slama. Dolgega čakanja je zdaj za 27-letnico konec.

Za prvi osvojeni grand slam je namreč potrebovala 43 nastopov, do prvenca so dlje čakale le Flavia Pennetta (49), Marion Bartoli (47) in Jana Novotna (43). "Vesela sem, da je ta trenutek vendarle prišel, glas se mi trese, to je res neverjeten občutek," se ji je oddahnilo ob prevzemu zmagovalnega pokala.

Film finala - prvi niz

Uvodni niz je Caroline Wozniacki dobila s 7:6. Danka je začela silovito, v drugi igri ji je uspel brejk, ki ga je nato nadgradila v vodstvo s 3:0. Prednost servisa je držala vse do vodstva s 5:3, ko je servirala za niz, a se je hitro znašla v zaostanku 0:40. Nato je nanizala dve točki, v naslednji pa žogico poslala iz igrišča. Obe igralki sta servis nato zadržali do 13. igre, v podaljšani je bila Danka suverena, saj je oddala vsega dve točki.

Drugi niz

V drugem nizu je bila ena od pomembnejših iger pri izidu 1:1, ko si je Danka priigrala štiri priložnosti za brejk, a je Halepova vse nalete nekako le odbila. Edini brejk se je zgodil v osmi igri, ko je Halepova povedla s 5:3, nato pa zadržala svoj servis in izenačila na 1:1.

Tretji niz

Zadnji niz se je zaradi vročine začel po desetminutnem premoru. Če sta v prvih nizih igralki bolj kot ne zadržali svoj servis, je bil tretji niz festival brejkov. Do izida 4:4 je namreč vsaki po trikrat uspelo odvzeti servis. Danki je v deveti igri uspelo zadržati servis, v naslednji pa še enkrat odvzeti servis, od sreče je padla na tla in slavje se je lahko začelo ...

Finale:

WOZNIACKI (DAN/2) - HALEP (ROM/1)

7:6 (2), 3:6, 6:4

Zmagovalke od leta 2000 naprej:

2018 - Caroline Wozniacki (Dan)

2017 - Serena Williams (ZDA)

2016 - Angelique Kerber (Nem)

2015 - Serena Williams (ZDA)

2014 - Li Na (Kit)

2013 - Viktorija Azarenka (Blr)

2012 - Viktorija Azarenka (Blr)

2011 - Kim Clijsters (Bel)

2010 - Serena Williams (ZDA)

2009 - Serena Williams (ZDA)

2008 - Marija Šarapova (Rus)

2007 - Serena Williams (ZDA)

2006 - Amelie Mauresmo (Fra)

2005 - Serena Williams (ZDA)

2004 - Justine Henin (Bel)

2003 - Serena Williams (ZDA)

2002 - Jennifer Capriati (ZDA)

2001 - Jennifer Capriati (ZDA)

2000 - Lindsay Davenport (ZDA)

