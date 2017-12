Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Ana Gros je z 19 goli prva strelka letošnjega svetovnega prvenstva. Robert Beguš je prepričan, da gre za eno najboljših desnih zunanjih igralk na svetu. Foto: www.alesfevzer.com Dokazuje, da je (Uroš Bregar) mali čarovnik, saj so rezultati nad pričakovanji. Nikoli Slovenija ni bila enakovredna tako vrhunskim ekipam, kot sta Francija ali Romunija. Tone Tiselj Miša Marinček je reprezentančno pot končala, seveda pa je ostala največja navijačica Slovenije. Kako je doživljala razburljiv obračun s Francijo? "Bala sem se, da bodo na začetku drugega polčasa popustile, ko pa sem videla njihovo odločnost, sem po 40. minuti že verjela, da ne morejo izgubiti. Pa še Francija je bila kar šokirana, ker ni pričakovala takšnega razpleta ..." Foto: BoBo Gre za izjemno atletsko ekipo s telesno močnimi posameznicami, ki pa v taktičnem smislu ni tako vrhunska. Leta 2005, ko sem bil selektor, smo bili na SP-ju v Rusiji v podobnem položaju, a smo z Angolo izgubili za en gol, 27:28. Robert Beguš o Angoli VIDEO Slovenske rokometašice fa... VIDEO Mlade slovenske rokometaš... Sorodne novice Po dobri predstavi Slovenkam v končnici pošle moči Velika zmaga Slovenk, padle so favorizirane Francozinje Dodaj v

"Čarovnik" Bregar zmešal pravo zmes sproščenosti, borbenosti in taktične zrelosti

Slovenke na prvih dveh tekmah SP-ja v rokometu navdušile vse

5. december 2017 ob 06:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Bilo bi preskromno, če bi rekel, da sem le presenečen, kajti to, kar delajo naše rokometašice, je neverjetno," je nad predstavami rokometašic Slovenije na SP-ju navdušen Tone Tiselj.

Slovenke so na svetovnem prvenstvu v soboto šokirale Francijo (24:23), v nedeljo pa so do zadnjega grozile Romunkam (28:31). Danes jih v 3. krogu predtekmovanja čaka Angola, kar naj bi bila ključna tekma za preboj v osmino finala. Pogovarjali smo se z nekdanjima selektorjema Tonetom Tisljem in Robertom Begušem in z nekdanjo kapetanko izbrane vrste Mišo Marinček.

Zmaga nad Francijo senzacionalna

Navdušenje nad slovensko igro je opazno pri vseh treh. Tone Tiselj pravi, da je za zdaj vse fantastično: "To je najboljše obdobje slovenske reprezentance, pa čeprav je povsem prenovljena." Robert Beguš je zmago nad Francijo ocenil kot "prvovrstno presenečenje", zadovoljen je bil tudi s predstavo proti Romuniji. "Punce so odlično odigrale. Čuti se, da so zaradi odpovedi in reprezentančnih upokojitev nekaterih igralk neobremenjene in igrajo fantastično." Miša Marinček čestita dekletom in vodstvu reprezentance. "Glede na to, da je ekipa mlada in neizkušena, je bila zmaga nad velesilo Francijo kar senzacija. Tudi proti Romuniji so bile do zadnjega v igri in bilo bi že kar prelepo, da bi zmagale še enkrat."

Tiselj: Beguš je mali čarovnik

Tako Tiselj kot Beguš izpostavljata Tjašo Stanko: "Za Ano Gros vemo, da je izjemna strelka in da je končno dozorela, tista, ki je vodilna, pa je Tjaša Stanko, ki je veliko presenečenje zame in za nasprotnice." Tudi Beguša je mlada igralka Krima presenetila: "Za 20-letnico je pokazala zelo zrelo igro. Na prvi tekmi je treba omeniti še odlične obrambe Amre Pandžić, prvo ime reprezentance pa je seveda Ana Gros, ki je ena najboljših desnih zunanjih na svetu." Tiselj, ki je Slovenke vodil v dveh mandatih (2000—2002 in 2011—2012), poudarja tudi delo selektorja Uroša Bregarja: "Dokazuje, da je mali čarovnik, saj so rezultati nad pričakovanji. Nikoli ni bila Slovenija enakovredna tako vrhunskim ekipam, kot sta Francija ali Romunija."

Ana Gros je prava kapetanka

Tiselj dodaja, da s kadrom, kot ga ima Slovenija, sploh pa z izkušnjami, ni primerljiva z nobeno reprezentanco. Zakaj potem tako vrhunske igre? "Veliko discipline in zaupanja je, ob veliki količini borbenosti in tudi sproščenosti pa rezultat ne more izostati. Taktično je Slovenija morda celo najboljša. Dekleta zaupajo Uroševi strategiji in jo do podrobnosti izvajajo," razmišlja Tiselj. Miša Marinček, ki se je odločila, da konča reprezentančno pot, hvali svojo naslednico Amro Pandžić: "Je v najboljših letih, vem, da je željna dokazovanja in zdaj izkorišča priložnost." O Ani Gros, z 19 goli po dveh krogih prvi strelki SP-ja, pa pravi: "Izjemna igra. Sploh ne izgublja žog. Na teh dveh tekmah je pokazala najboljše igre v slovenski reprezentanci. Naj bo samo še naprej takšen lider in prava kapetanka!"

Neprijeten spomin na leto 2005

Robert Beguš je prepričan, da lahko Slovenke s to neobremenjenostjo prekrižajo načrte še kakšnemu favoritu, tudi v izločilnih bojih. Najpomembnejša tekma za preboj v osmino finala naj bi bila prav današnja z Angolo. Beguš meni, da gre za psihološko težjo tekmo, kot sta bili prvi dve. "Punce so bile neobremenjene, zdaj pa bo treba zmagati. Ampak Angolo smo na prijateljskem turnirju prejšnji teden v Parizu premagali za šest zadetkov. Gre za izjemno atletsko ekipo s telesno močnimi posameznicami, ki pa v taktičnem smislu ni tako vrhunska. Leta 2005, ko sem bil selektor, smo bili na SP-ju v Rusiji v podobnem položaju, a smo z Angolo izgubili za en gol, 27:28." Tone Tiselj noče slišati o tem, da so Slovenke danes favoritinje: "Takšno razmišljanje je nevarno, upam, da dekleta ne berejo medijev. Proti nikomur, razen proti Paragvaju, Slovenija ni favorit. Angola je bila na olimpijskih igrah osma! Mi lahko le sanjamo o tem."

Angola zelo kakovostna

Tiselj je prepričan, da se bodo naslednje tekmice bolje pripravile na Slovenijo, kar utegne Slovenkam povzročati težave. Miša Marinček prav tako opozarja, da je Angola zelo kakovostna reprezentanca: "V nedeljo sem gledala dvoboj Francije in Angole. Angola se je dobro upirala, ves čas je bila blizu. Pred svetovnim prvenstvom smo rekli, da bi lahko Slovenija v predtekmovanju premagala Angolo in Paragvaj. Priložnost je lepa, igra je odlična, in to vliva samozavest pred nadaljevanjem. Upam, da bodo punce spet odlično odprle tekmo, to je bilo proti Franciji zelo pomembno," je še povedala Miša Marinček, ki si je uvodno tekmo Slovenk v domačem Žalcu ogledala v družbi nekdanje reprezentantke Katje Čerenjak, po dvoboju pa se je po telefonu slišala z Barbaro Lazović, ki je bila, jasno, tudi navdušena.

Tomaž Okorn