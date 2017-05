Čas za "čago" v štajerski prestolnici: Maribor je spet prvak

Celjani zmagali v Radomljah

6. maj 2017 ob 15:53,

zadnji poseg: 6. maj 2017 ob 22:01

Maribor, Koper - MMC RTV SLO/STA

Nogometaši Maribora so tudi uradno novi državni prvaki. To so postali že pred tekmo z Gorico (2:2), saj so Koprčani s 3:0 ugnali najbližje zasledovalce vijoličastih Domžale.

Mariborčani imajo tako štiri kroge pred koncem 15 točk prednosti pred Domžalčani in 16 pred Olimpijo, ki pa ima še tekmo manj. A nobeden izmed njiju Maribora ne more več ujeti.

Varovanci Darka Milaniča se zato veselijo 14. naslova državnih prvakov, šestega v zadnjih sedmih sezonah.

Žigon povedel Gorico v vodstvo

Gorica je v "prazničnem" Ljudskem vrtu povedla v 38. minuti, ko je Rifet Kapić na levi strani kazenskega prostora našel Dejana Žigona, ta pa je z diagonalnim strelom za levo vratnico matiral Jasmina Handanovića. Novogoričani so tako kronali bolj ambiciozno igro. Vijoličasti v prvem polčasu, čeprav so imeli žogo več v nogah (57:43), niso sprožili žoge v okvir vrat (0:2).

Palčič podal, Novaković v polno

Mariborčani so v drugi del krenili odločneje in v 52. minuti prišli do izenačenja. Matej Palčič je z desne strani poslal predložek v kazenski prostor, kjer je Milivoje Novaković s strelom z glavo matiral Grego Sorčana.

Osuji ohladil Ljudski vrt

A Gorica je znova pokazala zobe. V 72. minuti je Žigon ušel ofsajd zanki, nato pa podal na drugo stran, kjer je osamljeni Bede Osuji iz nekaj metrov poslal žogo v nebranjeni del mreže.

Novaković udaril še drugič

Vijoličasti so nato vse sile usmerili v napad, saj niso želeli, da bi ob naslovu izgubili. Poplačani so bili v 87. minuti, ko je Valon Ahmedi podal iz kota, v kazenskem prostoru pa je bil spet najvišji Novaković, ki je žogo z glavo poslal pod prečko za končnih 2:2. Končna statistika: posest žoge 56:44, streli 11:8 - oboje v korist Maribora, medtem ko je Gorica sprožila en strel več v okvir vrat (3:2).

Darko Milanič, trener Maribora: "Generalno je velika stvar, da smo potrdili 14. naslov prvaka za NK Maribor. Na to smo lahko zelo ponosni, tudi naši navijači, ki so nam izkazovali podporo skozi vso sezono, zaslužili so si, da se veselijo naslova. Težko oziroma nenavadno se je bilo pripraviti na tekmo, ko prej že izveš, da si prvak. Tu je bil nasprotnik, ki je zelo soliden, prvi polčas nam ni uspel, drugi pa zelo dobro. S tem smo potrdili naslov državnega prvaka, tega sem zelo vesel in želim zdaj to deliti s Štajerci in ekipo."

Milan Srebrnič, trener Gorice: "Čestitam Mariboru za naslov. Zaslužil si ga je. Kar se tiče tekme, odigrali smo zelo dobro, posebej prvi polčas, drugega preveč na silo. Nismo imeli pravega 'tajminga' pri oddajanju žog. To je bila prva tekma pred tako veliko atmosfero. Zadovoljen sem, kar so prikazali fantje, niso se ustrašili nasprotnika, šli smo v tekmo s ciljem, da zmagamo. Točka je dobra in realen prikaz naše forme. S te tekme lahko gremo s pozitivno energijo, nabrusili se bomo, dobil sem nazaj že nekaj igralcev, ki so bili poškodovani, z njimi smo dobili potrebno višino. Igralci kažejo dobre stvari, treba je verjeti vanje."

Koper že po 14 minutah vodil z 2:0

Na drugi tekmi dneva so Koprčani hitro povedli z 2:0. V sedmi minuti je po podaji iz kota Nermin Hodžić sprožil z roba kazenskega prostora in z diagonalnim strelom matiral Dejana Milića. V 14. minuti je Matic Paljk povratno podal v kazenski prostor Domžal, kjer je Ruben Belima s 14 metrov streljal iz prve in z natančnim diagonalnim strelom ugnal Milića. Po dveh prejetih golih so Domžalčani prevzeli pobudo, nevarne akcije v kazenskem prostoru Kopra so se vrstile, a je domača obramba vzdržala.

Antolović ubranil 11-m Firerju

V 67. minuti je po kotu za Domžale z roko pred svojim golom igral Hodžić, tako da je sodnik upravičeno pokazal na belo točko. A izkušeni Ivan Firer enajstmetrovke ni izvedel najbolje, saj se je z obrambo izkazal domači vratar Marijan Antolović. Kazen za neučinkovitost je prišla v 83. minuti, ko je razpoloženi Belima natančno streljal po tleh z več kot dvajsetih metrov in povišal na 3:0.

Radomlje na zgodovinski tekmi brez točk

V prvi sobotni tekmi so Celjani z 1:0 ugnali Radomlje v gosteh. Edini gol na tekmi je v 33. minuti dosegel Matej Podlogar, ki je z močnim strelom premagal vratarja Radomelj Aljaža Ivačiča. Ta se je dve minuti pozneje izkazal po zaporednih poskusih - Elvedin Džinić je streljal od daleč, Tadej Vidmajer pa iz bližine. Domači so do prvega strela prišli šele ob koncu 1. polčasa, a vratar Celja Matjaž Rozman ni imel veliko dela.

V drugem polčasu je bilo manj pravih priložnosti, najbližje zadetku je bil Dalibor Volaš, ki je v sodniškem dodatku zadel okvir vrat. Čeprav je jasno, da se Radomljani poslavljajo od prvoligaške druščine, je bila sobotna tekma za njih izjemnega pomena, saj so sploh prvič v zgodovini kluba prvoligaško tekmo odigrali v Radomljah, prej so vse tekme gostili v bližnjih Domžalah, kjer pa zaradi prenove igrišča do nadaljnjega ne morejo igrati.

PRVA LIGA TELEKOM SLOVENIJE, 32. KROG

MARIBOR - GORICA 2:2 (0:1)

8.500; Novaković 52., 87.; Žigon 35., Osuji 72.

Maribor: Handanović, Palčič, Šuler, Defendi (50./Rajčević), Viler , Vrhovec, Pihler (46./Ahmedi), Hotić (77./Bohar), Tavares, Novaković, Zahović .

Gorica: Sorčan, Curk (89./Jogan), Kavčič, Boben, Škarabot, Kolenc, Grudina (80./Humar), Osuji, Kapić, Žigon, Filipović (83./Nagode).

Sodnik: Roberto Ponis (Koper)

KOPER - DOMŽALE 3:0 (2:0)

400; Hodžić 7., Belima 14., 83.

Koper: Antolović, Paljk (73./Krivičić), Datković, Gregov, Horvat (22./Dedić ), Kokorović, Hodžić (84./Teijo ), Pučko, Ibričić, Belima , Križman .

Domžale: Milić, Balkovec, Blažič, Dobrovoljc, Širok, Elsner (46./Batrović), Repas, Vetrih, Majer, Franjić (53./Bratanović), Firer (71./Volarič ).

Sodnik: Stanko Glažar (Hajdina)

KALCER RADOMLJE - CELJE 0:1 (0:1)

Podlogar 33.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Jakovljević, Ejup, Karamatić, Primc, Kovjenić (67./Vasilj), Barukčić , Jugovar (46./Gajić), Janković (53./Krcić), Cerar, Nunić.

Celje: Rozman, Vidmajer , Travner, Džinić, Brecl, Pungaršek (od 67. Pišek), Cvek, Cvijanović, Podlogar (79./Hadžić), Požeg Vancaš (62./Lupeta), Volaš.

Sodnik: Dragoslav Perić (Kranj)

Nedelja ob 16.55:

RUDAR - OLIMPIJA



Odigrano v petek:

KRŠKO - ALUMINIJ 1:1 (0:0)

800; Dangubić 78.; Tahiraj 67.

Lestvica:

MARIBOR 32 20 9 3 60:24 69 DOMŽALE 32 16 6 10 60:37 54 OLIMPIJA 31 15 8 8 42:28 53 GORICA 32 13 11 8 43:37 50 CELJE 32 13 9 10 40:35 48 LUKA KOPER 32 11 12 9 37:37 45 RUDAR 31 9 8 14 41:46 35 ALUMINIJ 32 8 9 15 33:48 33 KRŠKO 32 6 14 12 34:47 32 KALCER RADOMLJE 32 1 8 23 22:73 11

Dosedanji prvaki:

1991/92: Olimpija

1992/93: Olimpija

1993/94: Olimpija

1994/95: Olimpija

1995/96: Gorica

1996/97: Maribor

1997/98: Maribor

1998/99: Maribor

1999/00: Maribor

2000/01: Maribor

2001/02: Maribor

2002/03: Maribor

2003/04: Gorica

2004/05: Gorica

2005/06: Gorica

2006/07: Domžale

2007/08: Domžale

2008/09: Maribor

2009/10: Luka Koper

2010/11: Maribor

2011/12: Maribor

2012/13: Maribor

2013/14: Maribor

2014/15: Maribor

2015/16: Olimpija

2016/17: Maribor

Aleš Vozel