Cas zavrnil pritožbo Boce, finale v Madridu bo

Nogometaši Boce in njihovi navijači so že v Madridu. Foto: EPA

Kdo bo nogometni kralj Južne Amerike, bo znano v nedeljo zvečer

8. december 2018 ob 13:47,

zadnji poseg: 8. december 2018 ob 17:30

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Cas je danes sporočil, da je pritožbo prejel v petek, v njej pa zahteve, da ekipo River Plate diskvalificirajo iz pokala Libertadores (takšno zahtevo je klub pred tem neuspešno podal že na pritožbeni organ Conmebola), da hitro obravnavajo primer in uvedejo začasne ukrepe. Cas je pojasnil, da prednostne obravnave ne bo, kar pomeni, da povratna tekma finala bo, obenem pa so v sporočilu za javnost zapisali, da bo druge zahteve v pritožbi pritožbena komisija obravnavala pozneje in da se arbitražni postopek še nadaljuje.

V nogometnem klubu Boca Juniors so se pritožili na Cas zaradi odločitve krovne južnoameriške nogometne zveze Conmebol, da bo povratna tekma finala pokala Libertadores, južnoameriške različice Lige prvakov, v nedeljo v Madridu. Pri Boci so menili, da bi morali naslov prvaka dobiti brez boja in da druge tekme sploh ne bi smelo biti, ker so krivci za selitev navijači Riverja, ti so napadli avtobus z nogometaši Boce.

Krovna južnoameriška zveza Conmebol je povratno tekmo River Plate – Boca Juniros (prva se je na terenu Boce končala 2:2) najprej zaradi izgredov dvakrat preložila, potem pa izvedbo zaupala nevtralnim prirediteljem v Madridu.

Povratna tekma na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu bo v nedeljo ob 20.30.