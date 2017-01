Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 34 glasov Ocenite to novico! Roger Federer bo v nedeljo ob 9.40 napadal svoj 18. turnir za grand slam. Foto: Reuters Federer je Stana Wawrinko premagal 19. v 22 obračunih. Federer na zadnjih petih turnirjih za grand slam, na katerih je igral: Wimbledon 2015 - finale, New York 2015 - finale, Melbourne 2016 - polfinale, Wimbledon 2016 - polfinale in Melbourne 2017 - finale. Foto: Reuters Venus Williams je osvojila sedem turnirjev za grand slam, zadnjega leta 2008. Petkrat je zmagala v Wimbledonu in dvakrat v New Yorku. V finalu Melbourna je igrala le leta 2003. Foto: Reuters Serena lahko v soboto preseže rekord Steffi Graf. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čas zavrteli nazaj: Federer po drami v finalu Melbourna!

Po letu 2009 spet finale sester Williams

26. januar 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. januar 2017 ob 12:41

Melbourne - MMC RTV SLO

Roger Federer, Venus in Serena Williams so se uvrstili v finale OP Avstralije v tenisu. Čakamo še Rafaela Nadala. Ne, ne berete 10 let stare novice, ampak s tem je postregel "retro" Melbourne 2017.

35-letni Federer je po šestmesečni odsotnosti s teniških igrišč svoj pohod v Melbournu nadaljeval tudi proti rojaku Stanu Wawrinki in ga po treh urah izločil s 7:5, 6:3, 1:6, 4:6 in 6:3. V finalu se bo pomeril z Grigorjem Dimitrovom ali s svojim največjim tekmecem v karieri Rafaelom Nadalom, kar se je nazadnje zgodilo pred skoraj šestimi leti v Parizu. Federer je svoj zadnji turnir za grand slam dobil leta 2012 v Wimbledonu. V finalu Melbourna bo igral šestič, prvič po letu 2010. Doslej ga je v finalu premagal le Nadal leta 2009.

Federer je najstarejši finalist turnirja za grand slam po Kenu Rosewallu, ki mu je to leta 1974 uspelo pri 39 letih. Če bo Nadal v petek premagal Dimitrova, bosta finalna para v ženski in moški konkurenci enaka kot leta 2008.

Dvoboj se je nepričakovano zapletel po vodstvu Federerja z 2:0. Wawrinka je zahteval zdravniško pomoč in nato s povitim kolenom zaigral povsem drugače. Dobil je šest iger zapored ter naslednja dva niza dobil v 64 minutah. Federer je na začetku zadnjega niza hodil po robu. V dveh igrah na svoj servis je reševal žogo za brejk, toda v najtežjih trenutkih je bil najboljši. Odločilni odvzem servisa mu je uspel v šesti igri. Povedel je s 4:2 in dvoboj s suverenim serviranjem pripeljal do konca.

"Niti v najbolj divjih sanjah si nisem predstavljal, da bom prišel tako daleč. S Stanom sva odigrala težak dvoboj. Po drugem nizu sem popolnoma izgubil ritem, nasprotnik je to izkoristil, na koncu pa se je vse dobro izteklo. Peti niz se je končal kar malce hitro. Ko sem dobil zaključno žogo, sem moral pogledati proti semaforju, ali je res konec," je dejal sedemnajsti nosilec turnirja.

Suvereni Federer ...

Oba tenisača sta v prvem nizu držala servis do samega konca, čeprav nista bila brez priložnosti za brejk. Federer v četrti igri ni izkoristil prednosti 0:40, prav tako ne Wawrnika v naslednji igri 15:40. Pri 5:5 je Federer izničil še eno priložnost za brejk nasprotnika, nato pa v 12. igri izkoristil prvo žogo za niz, ki je trajal 52 minut.



V drugem nizu je Federer še dvignil raven svoje igre. V izmenjavah z osnovne črte je bil precej stabilnejši, odlično je deloval njegov začetni udarec, ki ni bil ogrožen. Wawrinka je pokleknil v šesti igri, ko je oddal svoj servis. Federer je prednost hitro unovčil in drugi niz dobil po 31 minutah.

... in nato preobrat

Po izgubljenem drugem nizu je Wawrnika zaradi bolečin v kolenu zahteval zdravniško pomoč. Na igrišče se je s povezanim kolenom vrnil kot prerojen. Nekaj težav je imel le v uvodni igri, nato pa je v četrti prvič na dvoboju odvzel servis Federerju. S petimi zaporednimi osvojenimi igrami je niz dobil po 26 minutah.

Nalet Wawrinke se je z novim brejkom nadaljeval tudi v uvodni igri četrtega niza. Federer je nemudoma odgovoril, prekinil niz šestih zaporednih izgubljenih iger in izenačil na 1:1. Ko je kazalo, da je spet prevzel pobudo, je Wawrinka v deveti igri povedel z 0:40. Federer je ubranil dve žogici za brejk, tretje ni mogel. Wawrinka je osvojitev četrtega niza po 38 minutah potrdil s prvo servisno igro brez izgubljene točke.

Švicarja sta se doslej pomerila 22-krat. Na 19 dvobojih je slavil Federer, ki proti Wawrinki še ni izgubil dvoboja na trdi podlagi.

Venus v finale pri 36 letih

36-letna Venus Williams je postala druga najstarejša finalistka turnirja za grand slam, potem ko je na OP Avstralije v Melbournu s 6:7 (3), 6:2 in 6:3 premagala rojakinjo Coco Vandeweghe. Starejša finalistka je bila le Martina Navratilova v Wimbledonu leta 1994, ko je štela 37 let.

Za Venus je to prvi finale turnirja za grand slam po Wimbledonu 2009 in prvi v Melbournu po letu 2003. "V polfinalu se nisem mogla niti za trenutek sprostiti. Šele proti koncu tretjega niza sem pomislila, da bi tole pa lahko dobila. Zelo dobro je igrala, neverjetno. Obenem pa smo Američanke dokazale izjemne predstave, tri smo v polfinalu, več kot sanjsko," je povedala Venus Williams.

Serena v soboto po rekord in številko ena

V drugem polfinalu je Serena Williams zlahka v 52 minutah s 6:2, 6:1 odpravila največje presenečenje turnirja v Melbournu 34-letno Mirjano Lučić Baroni. Igralki sta se nazadnje pomerili leta 1998, v naslednjih letih pa je kariera Hrvatice dobila nepričakovan zasuk.

Serena bo v soboto ob 9.40 lovila 23. naslov na turnirih za grand slam. Zdaj je na vrhu izenačena s Steffi Graf. V primeru zmage bo Serena ponovno prevzela tudi številko ena na lestvici WTA. To bo prvi finale sester Williams po Wimbledonu 2009. Doslej sta se na turnirjih za grand slam pomerili 15-krat, več medsebojnih dvobojev sta odigrali le Martina Navratilova in Chris Evert (22). To bo njun deveti medsebojni finale na največjih turnirjih. Serena vodi s 6:2.

"Lučić Baroni je moj navdih, vse čestitke tudi za današnji dvoboj ... To, da bom spet igrala v finalu z Venus, to so najine največje sanje. Ona je tudi moja največja tekmica. Ne glede na to, kaj se bo v finalu zgodilo, obe bova zmagali, gotovo je, da bo Williamsova na koncu osvojila turnir," je dejala Serena.

Polfinale, moški:

FEDERER (ŠVI/17) - WAWRINKA (ŠVI/4)

7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:3

NADAL (ŠPA/9) - DIMITROV (BLG/15)

petek ob 9.40

Polfinale, ženske:

V. WILLIAMS (ZDA/13) - VANDEWEGHE (ZDA)

6:7 (3), 6:2, 6:3

S. WILLIAMS (ZDA/2) - LUČIĆ BARONI (HRV)

6:2, 6:1

