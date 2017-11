Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! LeBron James je izgubil živce in bil izključen prvič v 1.082 tekmah v Ligi NBA. Foto: Reuters Kevin Love je 32 od svojih 38 točk dosegel v prvem polčasu. Pri 22 je bil že v prvi četrtini. Foto: Reuters

Cavsi ekspresno opravili z Miamijem; James izključen

Cleveland slavil devetič zapored

29. november 2017 ob 07:59

Cleveland - MMC RTV SLO

Hitro so košarkarji Clevelanda postavili Miami na trdna tla. Že v prvem polčasu so povedli za 34 in prišli do gladke zmage s 108:97. Še največ pozornosti je požela prva izključitev LeBrona Jamesa v karieri.

James je izgubil živce ob koncu tretje četrtine, ko sodniki ob prodoru niso piskali osebne napake nad njim. Ob Jamesu sta bila James Johnson in Dion Waiters. Zvezdnik Cavsov je zavpil in zamahnil z roko proti sodniku, ki je hitro zapiskal, mu dosodil dve tehnični napaki in Jamesa poslal v slačilnico.

James je bil izključen prvič v 1.082 odigranih tekmah v Ligi NBA. Sam pravi, da se mu to ni zgodilo, odkar je kot deček začel trenirati košarko v Akronu. "V tem prodoru sem bil vseskozi pod prekrškom. Povedal sem, kar sem imel povedati, in hotel nadaljevati, toda sodnik je menil, da si zaslužim dve tehnični napaki, in to je to. Najpomembneje je, da smo zmagali," je dejal James, ki je tekmo končal pri 21 točkah, 12 skokih, 6 podajah in 5 ukradenih žogah.

Pod povečalom se je našel sodnik Kane Fitzgerald. "Takoj, ko ni zaslišal piska, se je obrnil in zamahnil s pestjo v moji smeri. Nato je šel agresivno proti meni in vpil vulgarne besede v moje uho," je povedal Fizgerald.

V prvem polčasu je blestel Kevin Love, ki je v tem delu dosegel 32 od 38 točk. Nekdanji igralec Miamija Dwyane Wade je prispeval 17 točk.

Pri Miamiju, ki je izgubil prvič v štirih tekmah, je bil z 21 točkami najučinkovitejši Dion Waiters. Goran Dragić je v 23 minutah vknjižil sedem točk, 12 manj od svojega povprečja. Iz igre je metal 1/5.

CLEVELAND - MIAMI 108:97

Love 38, James 21, 12 skokov in 6 podaj, Wade 17; Waiters 21, Adebayo 19, Dragić 7 (met: 1/5), 2 skoka in 4 podaje v 23 minutah.



CHICAGO - PHOENIX 99:104

Holiday 25, Dunn 24; Booker 33, Warren 25, Ulis 14.

MINNESOTA - WASHINGTON 89:92

Towns 20 in 17 skokov; Porter Jr. 22.

SACRAMENTO - MILWAUKEE 87:112

Temple 18; Antetokounmpo 32, Bledsoe 21.

UTAH - DENVER 106:77

Favors 24, Mitchell 16; Harris 18.

Tekme 29. novembra:

DETROIT - PHOENIX

ORLANDO - OKLAHOMA CITY

PHILADELPHIA - WASHNGTON

NEW YORK - MIAMI

TORONTO - CHARLOTTE

HOUSTON - INDIANA

NEW ORLEANS - MINNESOTA

DALLAS - BROOKLYN

SAN ANTONIO - MEMPHIS

LA LAKERS - GOLDEN STATE

VZHODNA KONFERENCA BOSTON CELTICS 22 18 4 81,8 DETROIT PISTONS 19 13 6 68,4 CLEVELAND CAVALIERS 21 14 7 66,7 TORONTO RAPTORS 19 12 7 63,2 PHILADELPHIA 76ERS 19 11 8 57,9 INDIANA PACERS 21 12 9 57,1 WASHINGTON WIZARDS 20 11 9 55,0 MILWAUKEE BUCKS 19 10 9 52,6 -------------------------------------- MIAMI HEAT 20 10 10 50,0 NEW YORK KNICKS 20 10 10 50,0 CHARLOTTE HORNETS 19 8 11 42,1 ORLANDO MAGIC 21 8 13 38,1 BROOKLYN NETS 20 7 13 35,0 ATLANTA HAWKS 20 4 16 20,0 CHICAGO BULLS 19 3 16 15,8 ZAHODNA KONFERENCA HOUSTON ROCKETS 20 16 4 80,0 GOLDEN STATE WARRIORS 21 15 6 71,4 SAN ANTONIO SPURS 20 13 7 65,0 PORTLAND TRAILBLAZERS 21 13 8 61,9 MINNESOTA TIMBERWOLVES 21 12 9 57,1 DENVER NUGGETS 20 11 9 55,0 NEW ORLEANS PELICANS 20 11 9 55,0 UTAH JAZZ 21 10 11 47,6 -------------------------------------- OKLAHOMA CITY THUNDER 19 8 11 42,1 LOS ANGELES CLIPPERS 19 8 11 42,1 LOS ANGELES LAKERS 20 8 12 40,0 MEMPHIS GRIZZLIES 19 7 12 36,8 PHOENIX SUNS 22 8 14 36,4 SACRAMENTO KINGS 21 6 15 28,6 DALLAS MAVERICKS 21 5 16 23,8

R. K.