Če je Gdynia padla doma, mora tudi v Ljubljani

Tekma v soboto ob 15.00 na Kodeljevem

3. november 2017 ob 15:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v soboto v 4. krogu Lige prvakinj gostile poljsko Vistal Gdynio, ki so jo pred dobrim tednom v gosteh ugnale z 29:19. Z novo zmago bi se krimovke že uvrstile v drugi del.

Čeprav so izbranke Uroša Bregarja na Poljskem z dobro igro v drugem polčasu brez težav strle odpor poljske ekipe, pa trener Krima poudarja, da bo treba tudi v soboto igrati na polno. "Veseli me to, da smo iz Poljske prišli z dvema točkama, da smo pokazali, da smo kakovostnejši od Gdynie. Zelo dobro smo igrali v obrambi, bili agresivni, dobro smo jih analizirali in se nanje dobro pripravili," je na novinarski konferenci v Ljubljani na začetku povedal Bregar.

"Je pa res, da ne maram takšnih tekem, kot je jutrišnja, ko že vsi vidijo, da morata točki ostati doma. Ne smemo si privoščiti katastrofe. Ves teden sem opozarjal ekipo, da se tekma začne z 0:0 in da je Gdynia odigrala dobro tekmo v 1. krogu proti Nykoebingu (21:27, op. STA). Še vedno je to zelo kakovostna zasedba, Katarzyna Janiszewska, Aleksandra Zych in Joanna Szarawaga pa zelo kakovostne igralke. Kot celota lahko z agresivno obrambo spet zmagamo, prav z njo si lahko priigramo protinapade in s tem olajšamo pot do zmage," je še povedal Bregar.

Težave Omoregiejeve in Tsakaloujeve

Ta ima zaradi poškodb kar nekaj preglavic s sestavljanjem ekipe. Po poškodbi še ni popolnoma pripravljena novopečena slovenska državljanka Elizabeth Omoregie, ki bo sicer dobila nekaj minut igre (odvisno, kako bo z njenim kolenom), prav tako ima nekaj težav Lamprini Tsakalou, zagotovo pa ne bo poškodovane vratarke Amre Pandžić in dlje odsotne Tamare Mavsar.

Kljub vsemu Bregar vidi pot do novega slavja, ki bi pomenilo tretjo zmago v skupini in preboj v drugi del tekmovanja. "Zagotovo bomo spet energično igrali v obrambi, čeprav bo zunanja linija spet malce drugačna. Ampak tu je še tisti psihološki vidik. Čeprav smo na prvi tekmi zmagali za deset golov, imamo mlajšo ekipo, ne tako zrelo, in si ne želim, da bi prišlo do neprijetnih položajev, ki bi jih morali reševati v drugem polčasu. Želim si od prve sekunde čvrsto in agresivno obrambo z veliko prekrški, prekinitvami in posledično protinapadi," je še pojasnil Bregar.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKINJ



4. KROG

Skupina A



Sobota ob 15.00:

KRIM MERCATOR - VISTAL GDYNIA



Ob 16.00:

CSM BUKAREŠTA - NYKÖBING FALSTER



Vrstni red: Bukarešta, Nyköbing in Krim po 4, Gdynia brez točk.

Skupina B

Sobota:

MIDTJYLLAND - BREST

Ponedeljek:

GYÖR - ROSTOV DON

Vrstni red: Györ, Rostov in Midtjylland po 4, Brest brez točk.



Skupina C

Sobota:

VARDAR - LARVIK

FERENCVAROS - THÜRINGER

Vrstni red: Vardar 6, Ferencvaroš 4, Thüringer 2, Larvik brez točk.



Skupina D:

BIETIGHEIM - KRISTIANSAND 25:24 (16:13)

Sobota:

BUDUČNOST - METZ

Vrstni red: Metz 6, Bietigheim 4, Kristiansand in Budućnost po 2.

