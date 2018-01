Če ne bo padla Srbija, bo morala za četrtfinale drugič pasti Italija

Glavni zvezdnik odprtja Luis Figo

29. januar 2018 ob 10:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

110.000 gledalcev si je v živo ogledalo tekme EP-ja v futsalu v Srbiji pred dvema letoma, kjer so gostitelji odigrali pet tekem in bili 4. Tudi v Sloveniji bo uspeh prvenstva v marsičem odvisen od domače reprezentance.

V torek ob 18.00 bo Euro začela prav z dvobojem proti Srbiji, na katero nima najlepših spominov. 2. februarja 2016 so Srbi v beograjski Areni premagali Slovence s 5:1, čeprav so fantje Andreja Dobovičnika prvenstvo odprli odlično z vodilnim zadetkom Igorja Osredkarja že v 3. minuti. Dva dni pozneje so izgubili še proti Portugalski s 6:2 in hitro končali tekmovanje.

Dvorana Stožice bo za EP v futsalu sprejela 10.763 ljudi, v njej bo odigranih vseh 20 tekem. Največje zanimanje med kupci vstopnic (za posamezni tekmovalni dan stanejo po 5 in 7 evrov) je za prvo tekmo prvenstva med Slovenijo in Srbijo (na voljo je le še peščica vstopnic) ter za finalni dan tekmovanja v soboto, 10. februarja. Drugo tekmo bodo v soboto ob 20.45 Slovenci v skupini A igrali proti Italiji.

S Srbi so Slovenci do zdaj odigrali devet tekem, izkupiček pa je dve zmagi, en neodločen izid in šest porazov. Z Italijani so se pomerili osemkrat, tudi proti njim imajo dve zmagi in šest porazov.

Slovenija bo na EP-ju nastopila v naslednji postavi: Dejan Bizjak (Lazio), Žiga Čeh (Imola), Kristjan Čujec (Dobovec Pivovarna Kozel), Alen Fetić (Litija), Matej Fideršek (Tommy Split), Rok Mordej (Dobovec Pivovarna Kozel), Igor Osredkar (Makarska Novo Vrijeme Apfel), Damir Puškar (Dobovec Pivovarna Kozel), Vid Sever (Litija), Anže Širok (Oplast Kobarid), Tilen Štendler (Maccan Calcio 5), Denis Totošković (Litija), Teo Turk (Litija) in Gašper Vrhovec (Litija).



Edina zmaga na Euru 2014 nad Italijo

Slovenska futsal reprezentanca je sicer že kar nekaj let med najboljšo evropsko deseterico, a jo stavnice uvrščajo "le" na deveto mesto med 12 reprezentancami stare celine, ki se bodo pomerile za naslov. V slovenskem taboru si želijo priti do četrtfinala, kamor vodita prvi dve mesti iz vsake izmed štirih skupin.

S tem bi Slovenci ponovili do zdaj največji uspeh iz Antwerpna 2014, kjer so kot edini premagali poznejše prvake Italijane (3:2) in po porazu proti Špancem (0:4) v četrtfinalu končali na skupnem šestem oziroma sedmem mestu. Na vseh drugih EP-jih, na katerih je nastopila (2003, 2010, 2012 in 2016), je Slovenija tekmovanje končala po skupinskem delu. Omenjena zmaga nad Italijo je tudi edina do zdaj na evropskih prvenstvih. Na svetovnih prvenstvih Slovenije še ni bilo.

V Sloveniji registriranih 3.586 igralcev futsala

Prva slovenska liga v futsalu z desetimi ekipami je sicer zaživela v sezoni 1995/96. "To je bila še prva malonogometna liga, ker besede futsal še nismo toliko uporabljali. Hkrati z ligo je nastalo tudi pokalno tekmovanje, nato takoj zatem druga liga, 1998/99 smo začeli tekmovanje mladih, najprej smo imeli ligo U-16. Danes pa tekmujemo v U-13, U-15, U-17, U-19, v drugi ligi, prvi ligi in pokalu," razvoj futsala v Sloveniji opiše sekretar slovenske reprezentance Stane Kokalj.



V državi je registriranih 3.586 igralcev futsala, a Kokalj meni, da bo ta šport pri nas zelo težko postal profesionalen, kot je denimo v Rusiji, Italiji, Španiji, na Portugalskem in Poljskem ... Slovenski prvoligaš lahko sezono izpelje s približno 25.000 do 30.000 evri, je pa Litija v najboljših časih porabila med 100.000 in 120.000 evrov na sezono.

Francija v kvalifikacijah izločila Hrvaško

Evropsko prvenstvo v futsalu v Ljubljani bo tudi priložnost za ljubitelje nogometa, da si na delu ogledajo nekatere najboljše igralce sveta. V Stožicah bodo svoje znanje pokazali eden najboljših futsalistov vseh časov Portugalec Ricardinho, ki premore izjemne tehnične sposobnosti in je zaslovel s spektakularnimi zadetki, najboljši nogometaš zadnjega EP-ja Španec Miguelin, kazahstanski zvezdniški vratar Higuita, ki se rad priključi napadalnim akcijam, in drugi. "Če hočete videti malo brazilskega pridiha, pojdite pogledat reprezentance Azerbajdžana, Kazahstana in Rusije," pravi Kokalj.

Direktor EP-ja Aleks Štolfa izpostavlja drugi tekmovalni dan v sredo, ko sta na sporedu tekmi Portugalska - Romunija in Španija - Francija: "Tekma med Francijo in Španijo je že po sami naravi derbi. Zanima me, kako se bo odrezala Francija. Še pred leti je bila nizko, v kvalifikacijah pa je izločila močno reprezentanco Hrvaške."

Prideta tudi Figo in Stanković

Na torkovem odprtju prvenstva (ob 17.45), del katerega bo tudi nastop glasbene skupine Tosca Beat s himno tekmovanja Lets' Get Going in 28 mojstrov veščin v režiji Željka Božiča, bodo najvišji predstavniki Evropske nogometne zveze na čelu s predsednikom Uefe Aleksandrom Čeferinom. Zvezdniški pridih bosta dodala še nekdanja nogometaša in globalna športna zvezdnika Luis Figo in Dejan Stanković, zdaj oba svetovalca na Uefi.

"Nogomet je prva športna panoga v svetu in tudi v Sloveniji. S tem turnirjem bomo poskušali to še utrditi in v nogomet ali njegove različice privabiti čim več mladih," napoveduje Rade Mijatović, predsednik Nogometne zveze Slovenije. Vse tekme v času prvenstva bodo v živo prenašali tudi v Hiši športa v središču Ljubljane.



11. evropsko prvenstvo

Skupina A

Torek, 30. januarja, ob 18.00:

SLOVENIJA - SRBIJA

Četrtek, 1. februarja, ob 20.45:

SRBIJA - ITALIJA

Sobota, 3. februarja, ob 20.45:

ITALIJA - SLOVENIJA



Skupina B

Torek, 30. januarja, ob 20.45:

RUSIJA - POLJSKA

Četrtek, 1. februarja, ob 18.00:

POLJSKA - KAZAHSTAN

Sobota, 3. februarja, ob 18.00:

KAZAHSTAN - RUSIJA



Skupina C

Sreda, 31. januarja, ob 18.00:

PORTUGALSKA - ROMUNIJA

Petek, 2. februarja, ob 20.45:

ROMUNIJA - UKRAJINA

Nedelja, 4. februarja, ob 18.00:

UKRAJINA - PORTUGALSKA



Skupina D

Sreda, 31. januarja, ob 20.45:

ŠPANIJA - FRANCIJA

Petek, 2. februarja, ob 18.00:

FRANCIJA - AZERBAJDŽAN

Nedelja, 4. februarja, ob 20.45:

AZERBAJDŽAN - ŠPANIJA



Četrtfinale

Ponedeljek, 5. februarja, ob 18.00:

A1 - B2



Ob 21.00:

A2 - B1

Torek, 6. februarja, ob 18.00:

C1 - D2



Ob 21.00:

C2 - D1

Polfinale, četrtek, 8. februarja

Tekma za 3. mesto, sobota, 10. februarja, ob 18.00

Finale, sobota, 10. februarja, ob 20.45

