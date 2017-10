"Če ni Štuhčeve ali če odstopi Drevova, je tu Tina Robnik"

30. oktober 2017 ob 12:15

Sölden - MMC RTV SLO, STA

"Na splošno sem z ekipo zadovoljen. Vidi se tudi, da lahko streljamo tudi od zadaj. Če trenutno ni Ilke Štuhec ali če Ana Drev odstopi, imamo tu Tino Robnik in Meto Hrovat, ki se prebuja," je povedal Denis Šteharnik.

"Po eni strani imam tudi mešane občutke. Imeli smo pet tekmovalk, imeli pet nabojev v pištoli, izkoristili pa smo samo enega. Želim si, da bi jih na drugi tekmi izkoristili več," je po sobotni veleslalomski ledeniški premieri v Söldnu dodal glavni trener slovenske ženske ekipe za svetovni pokal. Razlog za zadovoljstvo je bila 26-letna tekmovalka iz Luč ob Savinji Tina Robnik, ki se je leta 2011 po hudi poškodbi hrbta, imela je zdrobljena tri vretenca, spogledovala tudi s koncem kariere, a se je vrnila v karavano ter letos že na uvodni tekmi svetovnega pokala pokazala, zakaj so jo smučarski strokovnjaki prištevali med obetavne.

"Vem, da znam smučati še bolje. Za prvo tekmo je to super rezultat, tako da grem lahko samozavestno in pozitivno naprej na naslednje tekme. Glede na to, da je bila prva tekma, nisem imela kaj dosti več treme kot pa na drugih. Dobro sem se sprostila in pripravila na startu, tako da nisem imela težav s kakšno večjo tremo," je dejala Robnikova, ki je pred letošnjim Söldnom najvišje prismučala 12. decembra 2015 s 15. mestom na veleslalomu v Aareju.

Drevova, ki je poleti imela manjšo operacijo kolena, je oklevala z nastopom v Söldnu, dan pred tekmo pa se je odločila, da bo vseeno šla na start. Kljub temu, da je ostala brez uvrstitve, odločitve ni obžalovala: "O nastopu sem se želela odločiti po "hang" treningu, a čeprav ga ni bilo, sem se pravilno odločila, saj sem se na tekmi počutila v redu. Sicer sem odstopila in vožnja do tja ni bila optimalna, a sem zelo vesela, da sem prebila ta led in nastopila. Če bo vse potekalo kot je do zdaj, sem prepričana, da bo sezona potekala normalno. Res je, da je ta tekma prišla hitro, zato so bili pomisleki, saj je težka tekma in težka podlaga. Zelo vesela sem, da sem startala, navkljub odstopu."

Šteharnik je pohvalil Drevovo, da je nastopila: "Praktično je pred to tekmo naredila le štiri ali pet voženj v celoti. Trenirala je po etapah ali delih, a opravila zelo malo voženj v celoti. Čestital bi ji za hrabrost. Žal ni prišla v cilj, vidi se pa, da ni dosti zadaj, da lahko z malo treninga spet pride nazaj na tista svoja stara mesta. Mislim, da zaradi tega, ker je nastopila, ni naredila napake, ampak je zdaj ena neznanka manj in bo lažje startala v Killingtonu."

Naslednja postaja Levi

Obeta tudi krstni söldenski finale 19-letne Mete Hrovat, ki je kljub veliki napaki na drugi progi prišla v cilj in vpisala svoje prve tri točke v Söldnu. "Zagotovo je naša oziroma odločitev strokovnega sveta pravilna, da damo mladim dekletom možnost, da si nabirajo izkušnje. Desiree Ajlec je potencialna kandidatka, da bo čez leto, dve, tri tu nastopila za med trideset. Zato je bolje, da to možnost izrabimo, da čim večkrat presmuča ta hrib, da potem, ko bo šlo zares ne bo prvič. Kar se tiče Mete Hrovat je bil to njen prvi nastop v Söldnu in že kar takoj finale, kar je odlično. Videlo se je, da je bila malo nervozna, lahko bi bilo še boljše, v drugi vožnji pa je žal naredila napako. Plačala je davek zaradi neizkušenosti. A bolje je, da nabira izkušnje in plačuje davek okoli dvajsetega ali petindvajsetega mesta, kot pa naslednje leto, ko se bo gotovo uvrščala višje. Mislim, da je pokazala, da je potencial, zaradi česar smo zelo veseli. Ana Bucik je naredila klasično napako z notranjo smučko. Pristop je bil pravi, na treningih kaže zelo spodbudne vožnje," je pristavil Šteharnik.

Naslednja postaja svetovnega pokala za ženske bo Levi na Finskem, kjer bodo slovenske barve branile Ana Bucik, Maruša Ferk, Meta Hrovat in Klara Livk. En del ekipe bo 2. novembra odšel v Levi, kjer bo treniral do slalomske tekme, ki bo 11. novembra, drugi del ekipe, Ana Drev in Tina Robnik, pa se bo pod vodstvom trenerja Roberta Žana pripravljal na evropskih ledenikih. Pot v Severno Ameriko bo nato sledila 17. novembra.

