Marijan Pušnik je z Rudarjem spodbudno štartal v novo sezono Prve lige, a po dveh zmagah so sledili trije porazi. Trenutno je tako Rudar s šestimi točkami na petem mestu prvenstvene lestvice. V lanski sezoni je bil Rudar na koncu sedmi. Foto: BoBo Dominik Glavina je preveč razmišljal o tujini, menedžerji fantom napolnijo glavo, menil je, da je prestop zanesljiv in je "šparal" noge. Zdaj je le začel normalno trenirati in je včeraj z Olimpijo že odigral dober polčas. Napadalca Rudarja Dominik Glavina (na fotografiji) in John Mary sta bila v lanski sezoni najboljša strelca Prve lige. Oba želita zapustiti klub (omenjala se je tudi možnost, da bi šla v Maribor), a za zdaj s prestopom ni bilo še nič. Foto: www.alesfevzer.com Ko je premogovnik kot sponzor dvignil roke, je šlo vse navzdol, zdaj pa spet pomaga, prav tako celotna lokalna skupnost. Poudarek želimo imeti na lastni nogometni šoli, a to bo trajalo dve ali tri leta. Eden izmed ciljev je tudi, da se Rudar vrne v mladinsko in kadetsko prvo ligo. V soboto je Olimpija Rudar premagala s 4:0, dodatna težava za velenjsko ekipo pa je poškodba vratarja Mateja Radana. Ker ga je zadela žoga, je moral zaradi pretresa možganov v bolnišnico. Green Dragonsi so mu glasno skandirali ("Drži se Radan") in Radan je tako postal eden redkih Mariborčanov, ki ne igra za Olimpijo, a so mu skandirali v Ljubljani. Foto: BoBo Gotovo je vedno najlepše doma, a glede na trenuten finančni položaj v Sloveniji je dejstvo, da če nisi trener Olimpije ali Maribora, je dobro, da dobiš klic iz tujine. No, razmere so urejene tudi v Domžalah. Šport je pač odraz politike in gospodarstva. Upam, da se bo nogomet bolj cenil in spoštoval.

"Če nisi trener Olimpije ali Maribora, je dobro, da dobiš klic iz tujine"

MMC-jev intervju z Marijanom Pušnikom

15. avgust 2017 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Marijan Pušnik se je neuspešno vrnil v Stožice, a to je pač cena, ki jo morajo velenjski mladci plačevati na razvojni poti. O kratki pomladanski epizodi pri Olimpiji pravi: "Nisem več videl smisla, da bi prosil igralce, naj trenirajo."

56-letni koroški trener je imel burno lansko sezono. Najprej je bil trener Hajduka, po pol leta je že izgubil službo. Marca letos se je vrnil k Olimpiji in zamenjal Luko Elsnerja, vendar rezultatov ni bilo in po štirih tekmah Prve lige sta se s predsednikom Milanom Mandarićem dogovorila, da odstopi. V novi sezoni se je odzval vabilu Rudarja, čeprav je vedel, da bo velenjski klub občutno znižal proračun in da bosta najverjetneje odšla najboljša strelca lanske Prve lige Dominik Glavina in John Mary. V tej sezoni cilji ne morejo biti visoki, ključen bo obstanek, v naslednjih letih pa želi Pušnik na osnovi lastne nogometne šole sestaviti ekipo, ki bi lahko konkurirala za mesta v Evropski ligi.

V soboto ste se vrnili v Stožice, a neuspešno. Olimpija je zmagala s 4:0. Teden prej je Triglav našel recept in iztržil remi (0:0). Zakaj niste tudi vi igrali podobno, predvsem bolj obrambno? Dobili ste štiri zadetke, kot ste jih prej na štirih tekmah skupaj ...

Po porazu s 4:0 je težko kar koli pametnega povedati, saj bi bilo vse videti kot opravičilo. Igramo pač napadalno, z visokim pokrivanjem. Menim, da se mladi fantje le tako lahko kvalitetno razvijajo, ko veliko tekajo gor in dol. Da se ob tem dogajajo napake, je normalno, Olimpija je kakovostno moštvo z veliko dobrimi posamezniki, ki so naše napake kaznovali.

Prvenstvo ste začeli zelo spodbudno, a v zadnjih treh krogih iztržili le točko, pri čemer je treba upoštevati, da ste imeli za tekmeca oba glavna kandidata za naslov, Maribor in Olimpijo. Ste zadovoljni z dozdajšnjim potekom sezone?

Delno. Smo mlada in neizkušena ekipa. Začeli smo odlično, z dvema zmagama, krasili so nas pravi odnos, borbenost in igra z veliko teka. Sledil je pričakovani poraz v Mariboru, čeprav smo si v drugem polčasu zaslužili več, a nismo zadeli. Poraz doma s Krškim, z vsem spoštovanjem do nasprotnika, pa je res bil spodrsljaj. Vso tekmo smo napadali, a nismo bili učinkoviti.

Imeli ste tudi nekaj smole. Na uvodni tekmi sezone se je poškodoval Damjan Trifković, ki se je v Stožicah vrnil v ekipo, a najbrž še ni pravi, v soboto pa je pretres možganov doživel vratar Matej Radan. Kdaj se bo vrnil v ekipo?

Matej je še na opazovanju v bolnišnici in upamo, da se bo že čez dva tedna vrnil na treninge. Damjan še ni v formi, kot je bil pred poškodbo, toda zelo hitro bo pomemben člen našega moštva.

Zakaj ne dobi več priložnosti Dominik Glavina, čeprav je bil s 16 goli med najboljšimi igralci lanskega prvenstva?

Ni bil dovolj dobro pripravljen. Imel je nekaj ponudb z Bližnjega vzhoda, iz Turčije in Rusije, in kazalo je, da bo zapustil klub. Preveč je razmišljal o tujini, menedžerji fantom napolnijo glavo, menil je, da je prestop zanesljiv in je "šparal" noge. Zdaj je le začel normalno trenirati in je v soboto z Olimpijo že odigral dober polčas.

Verjetno ga boste težko zadržali v klubu, prav tako Johna Maryja ...

Tudi John Mary ima veliko snubcev, saj je izredno kakovosten, hiter in fizično močen napadalec. A za zdaj je več dima kot ognja. Se pa zavedamo, da ju bo težko zadržati. Še vedno iščemo neko izbiro, da bosta oba zadovoljna, iskreno pa priznamo, da bo odškodnina klubu prišla zelo prav.

O kakšnih zneskih govorimo? Bi lahko za oba iztržili blizu milijona evrov?

Ne, to je nerealno, končno besedo bo imel seveda trg. Seveda bi ju rad zadržal, a je bilo takoj rečeno, da želita po dobri sezoni v bogatejši klub. Rudar nima denarja, da bi lahko zadržal takšne igralce, proračun se je znižal in nima smisla, da so igralci nezadovoljni. Od lanske ekipe smo zadržali le štiri ali pet igralcev, podpisali nove pogodbe oziroma jih še bomo, sicer pa bodo priložnost dobili mladi.

Je v Velenju dovolj kakovostnih mladih nogometašev, ki lahko stopijo v čevlje starejših?

Zaledja ni veliko. V zadnjih letih je bila to črna pika, ni se najbolje kadrovalo. V zadnjih dveh letih se poskuša to popraviti. Ko je premogovnik kot sponzor dvignil roke, je šlo vse navzdol, zdaj pa spet pomaga, prav tako celotna lokalna skupnost. Poudarek želimo imeti na lastni nogometni šoli, a to bo trajalo dve ali tri leta. Eden izmed ciljev je tudi, da se Rudar vrne v mladinsko in kadetsko prvo ligo.

Kako pa se vi počutite v Velenju? Marca, ko ste za kratek čas prišli v Olimpijo, ste izjavili, da bolje to kot doma igrati šah. Ste tudi tokrat predvsem zadovoljni, da imate delo, pa čeprav za manj denarja kot pri Olimpiji?

Tisto je bilo rečeno v šali, pa ste novinarji potencirali in mi je bilo na koncu že kar smešno. Res je, da v prostem času rad odigram kakšno partijo šaha, sicer pa je moj poklic nogometni trener in najpomembneje je, da sem na igrišču. Vesel sem, da lahko opravljam delo, ki ga imam rad, vesel, da sem blizu doma in da je na treningih veliko pozitivne energije.

V tujini ste trenerji bolje plačani, doma pa se dobro počutite, ker ste pač doma. Kaj izbrati?

Gotovo je vedno najlepše doma, a glede na trenuten finančni položaj v Sloveniji je dejstvo, da če nisi trener Olimpije ali Maribora, je dobro, da dobiš klic iz tujine. No, razmere so urejene tudi v Domžalah. Šport je pač odraz politike in gospodarstva. Upam, da se bo nogomet bolj cenil in spoštoval.

Podpisali ste triletno pogodbo. Kaj je glavni cilj vaše misije v Rudarju?

V tej sezoni predvsem obstanek, sicer pa želim v nekaj letih zgraditi kakovostno moštvo, ki bi se lahko borilo tudi za mesta, ki vodijo v Evropo.

Potem ko ste trenirali Hajduk in Olimpijo, je zdaj zagotovo lažje, saj nihče od vas ne zahteva naslova prvaka. Posebnega pritiska ni. Se motimo?

Pritisk je takšen, kot si ga sam naložiš. Seveda pa je drugače, če vodiš Hajduk, ponos Dalmacije, kot Rudar. A tudi tam sem delal z veseljem, kot nazadnje v Olimpiji, čeprav je ta zadnja zgodba trajala le štiri tedne in ni bila posrečena. Imel sem željo in energijo, vendar ni šlo. Ujel se nisem niti z navijači, zato sva se Milanom Mandarićem dogovorila, da tako ne gre več. Nisem več videl smisla, da bi prosil igralce, naj trenirajo, bili smo vsak na drugem bregu, potem pa je bila tu še epizoda z Rokom Kronavetrom, kar mi je navijaška skupina zamerila. Kot trener sem se odločil, da bo Rok igral in da bo zaradi njega Olimpijina igra boljša. Njegova poškodba je imela tako vsaj en pozitiven prizvok, saj ni imelo smisla, da bi ga pošiljal na igrišče. Vse je bilo potencirano v negativni smeri, jaz pa potem nisem želel kljubovati Dragonsem.

Pa vam je kaj žal, da ste marca prišli v Olimpijo, potem ko je moral po slabem začetku pomladanske sezone oditi Luka Elsner?

Ne. Če bi me zdajle poklicali in ne bi imel kluba, bi se odzval enako. Trenerji smo zato, da se soočimo z izzivi, čeprav sem vedel, da je položaj zahteven. Včasih je treba imeti le kanček sreče, en strel mora končati v mreži namesto v okviru vrat in zgodba se obrne.

Kako zdaj vidite razmere pri Olimpiji? Igorju Bišćanu je uspel dober štart v sezono ...

Težko je ocenjevati, dejavnikov je več. Trener seveda lahko naredi marsikaj, a ni vse odvisno le od njega, pomembna je celotna organizacija. Vse mora biti urejeno, najboljši primer sta v letošnjem poletju Maribor in Domžale, ki izjemno uspešno igrata v Evropi.

Je Olimpija glavni kandidat za naslov prvaka, posebej zato, ker Mariborčane čaka evropska jesen?

Za zdaj je še neumestno karkoli napovedovati. Prvenstvo se je šele začelo. Drži, da je Olimpija dobro štartala, da ima veliko kakovostnih igralcev in da je z Mariborom glavna favoritinja za naslov. Tu so še Domžale, ne smemo pozabiti tudi na Gorico.

Kakšne možnosti pa pripisujete Mariboru v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov?

Želim si, da uspe tako Mariboru kot Domžalam, bo pa težko za obe ekipi, saj jima je žreb namenil zelo kakovostna tekmeca z velikim proračunom. Mariboru bi dal možnost 50:50. Vse bo odvisno od prve tekme. Izraelci so zelo nevarni doma. Kar se tiče Domžal, je Marseille izraziti favorit, a Domžale so že dokazale, da znajo presenetiti. Če si v formi in te tekmec ne vzame 100-odstotno resno, je že na pol izgubil. To je najbolje spoznal Freiburg.

Kako komentirate astronomske zneske, ki jih bogati klubi plačujejo za igralce. Paris SG je za Neymarja plačal 222 milijonov!

Menim, da bi bilo treba uvesti "salary cap", kot je to uveljavljeno v ZDA. Zneski so namreč postali nenormalno visoki, že prav nemoralni, in to je milni mehurček, ki se lahko razpoči. Je pa tudi res, da glavni sponzor PSG-ja zatrjuje, da so to naredili zaradi ekonomske logike in da bodo imeli na koncu dobiček.

Tomaž Okorn