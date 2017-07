Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Ana Bucik je v lanski sezoni postala slalomska prvokategornica, kar jo, kot pravi, še dodatno motivira na treningih. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Če so z mano, ubogajo, če so sami, pa malo manj"

Ana Drev ne bo odpotovala v Ushuaio

26. julij 2017 ob 17:18

Gozd Martuljek - MMC RTV SLO

Slovenski alpski smučarji končujejo kondicijske priprave na Gorenjskem in težko čakajo, da odletijo na snežne treninge na južno poloblo, kjer pa zaradi poškodbe ne bo Ane Drev.

"Ana je imela manjše težave s kolenom, zato so ji priporočili manjši poseg. Vrnila se je na trening in dela po prirejenem programu. Odločili smo se, da ne gre v Ushuaio in bo kondicijske treninge nadaljevala v Sloveniji, potem pa trenirala na ledenikih. Včeraj je sicer po dveh dneh intenzivnega treninga odšla domov na rehabilitacijo, v kisikovo komoro in na posebne terapije," je na novinarski konferenci v Gozdu Martuljku pojasnil kondicijski trener Danijel Ošep.

Nika Radjenovič, kondicijska trenerka, je o sodelovanju z moško reprezentanco povedala, da je zelo zadovoljna s fanti, čeprav brez pripomb ni šlo: ''Če so z mano, ubogajo, če so sami, pa malo manj. Včasih se počutim, kot da sem mama, jih malo kregam, včasih so malo užaljeni, a na koncu se vse izide dobro. Ves čas jih poskušam malo izzivati, malo z vajami, malo s testi. Zelo sem zadovoljna in v veselje mi je delati z njimi.''

Na novinarski konferenci so o dozdajšnjem poteku priprav govorili Maruša Ferk, Tina Robnik, Ana Bucik, Meta Hrovat, Boštjan Kline, Tilen Debelak, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Martin Čater. "Včeraj smo imeli še zadnji fizični test in smo se vsi izkazali. Smo hitrejši, močnejši in vzdržljivejši." Kosi je pohvalil Niko Radjenovič: "Uspelo ji je, da sem pridobil maso in celo pridobil vzdržljivost."

Da vsi že težko čakajo treninge na smučeh, najbolje ponazarja izjava Mihe Hrobata: "Tudi sam se že veselim snega, da ni samo uteži in stadionov. Čile je nuja za nas iz ekipe hitrih disciplin, tako da dobimo kilometrino na dolgih smučeh."

Ženska ekipa se bo odpravila v Argentino, moška ekipa za hitre discipline pa bo pred odhodom v Čile obiskala še Stelvio.

T. O., foto: BoBo