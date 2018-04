Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Nikola Ivanović in Petar Popović med proslavljanjem uvrstitve Budućnosti v finale Lige ABA. Foto: Budućnost VOLI Dodaj v

Cedevita Jureta Zdovca klecnila pred zadnjo oviro, v finale Budućnost

Klavrna zadnja četrtina Cedevite

1. april 2018 ob 22:00

Beograd - MMC RTV SLO, STA

Košarkarji Budućnosti iz Podgorice so prvi finalisti regionalnega tekmovanja v Ligi ABA

V nedeljski odločilni tretji polfinalni tekmi so na domačem igrišču premagali zagrebško Cedevito z 72:57. Tekmeca v finalu bodo dobili v ponedeljek po tretji polfinalni tekmi med Mornarjem in Crveno zvezdo.

V prvih dveh tekmah je podgoriški klub zmagal doma s 84:83, Zagrebčani, ki jih vodi Jure Zdovc, pa na drugi prav tako v svoji dvorani z 82:75. Tokrat se je Zdovčeva ekipa dobro držala tri četrtine tekme, po katerih so vodili za točko (45:46), v zadnji pa so popolnoma popustili, dosegli zgolj 11 točk (27:11) in izgubili vse možnosti za finale.

V drugem polfinalu je prejšnji teden Mornar iz Bara premagal Crveno zvezdo z 88:84. Ker so Beograjčani prvo tekmo doma dobili z 91:63, bo o finalistu tudi v tem paru odločal tretji obračun, gostitelji pa bodo Beograjčani 2. aprila.

Liga ABA, polfinale, tretji tekmi:

BUDUĆNOST - Cedevita 2:1

72:57 (11:17, 17:15, 17:14, 27:11)

Popović 14, Ivanović 13, Landry 11; Ukić 12.

Ponedeljek ob 21.00:

CRVENA ZVEZDA - MORNAR 1:1



V krepkem tisku je izid v zmagah. Igrajo na dve zmagi. Finale na tri zmage se začenja 9. aprila.

M. L.