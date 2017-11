Cedevita pometla s Petrolom Olimpijo v Zagrebu

Peti poraz za Ljubljančane

4. november 2017 ob 18:58,

zadnji poseg: 4. november 2017 ob 21:07

Zagreb - MMC RTV SLO

V zagrebškem Domu sportova je Petrol Olimpija doživela peti poraz v Ligi ABA. Boljša je bila Cedevita (84:60).

Ljubljančani, ki so še vedno brez poškodovanih Jana Barbariča in Talorja Battla, niso zmogli prirediti presenečenja na gostovanju pri ekipi Jureta Zdovca, ki meri na naslov prvaka v Ligi ABA. Cedevita je bila boljša v vseh elementih igre, ob koncu tretje četrtine pa je stopila na plin in si še pred zadnjo četrtino zagotovila odločilno prednost.

Pri Zagrebčanih je bil najboljši Andrija Stipanović z 18 točkami, pri Ljubljančanih jih je 13 dosegel Devin Oliver.

Ob polčasu +8 za Cedevito

Olimpija je tekmo proti favorizirani Cedeviti začela dobro, vodili so z 9:13, a so gostitelji do konca prve četrtine strnili svoje vrste, najvišja prednost je znašala osem točk (23:15). Za toliko so vodili tudi ob polčasu (36:28), čeprav je Olimpija za čas zapretila, ko se je približala na le dve točki zaostanka.

Dokončen potop v zadnji četrtini

Ljubljančani so se v uvodu tretje četrtine spet znašli v zaostanku desetih točk (28:38), a se znova vrnili v igro, tako so se po trojki Jana Špana približali na le dve točki zaostanka (40:38). Blizu so bili tudi, ko je Oliver polagal za 44:40, a bližje jim ni uspelo. Cedevita je začela zadevati in prihajati do lahkih košev, kar je privedlo do dvomestne prednosti (51:40). Pomagala ni niti minuta odmora Gašperja Okorna, saj so Zagrebčani vodili že za 15 točk (55:40).

Zagrebčani so odlično igro nadaljevali tudi v zadnji četrtini, dve minuti in pol do konca so vodili za 20 točk (72:52), ob samem koncu tekme pa so si priigrali najvišjo prednost na tekmi (84:60).

V naslednjem krogu Ljubljančane čaka tekma na domačem parketu, prihaja ekipa MZT Skopje.

LIGA ABA, 6. KROG

CEDEVITA - PETROL OLIMPIJA

84:60 (23:15, 13:13, 19:14, 29:18)

1.000; Stipanović 18, Nicholas in Ukić po 14, Cherry 11, Musa 10, Johnson 9, Katić in Murphy po 4; Oliver 13, Lorbek 8, Hrovat, Badžim in Špan po 7, Kastrati 6, Morgan 5, Radulović 4, Jurček 3.

Met za dve točki: 28/50; 17/34

Met za tri točke: 6/16; 7/21

Prosti meti: 10/12: 5/9

Skoki: 34; 24

FMP - CIBONA

99:79 (26:19, 29:21, 18:25, 26:14)

Nedelja ob 17.00:

BUDUĆNOST - MORNAR



Ob 19.00:

MZT SKOPJE - MEGA BEMAX



Ponedeljek ob 21.00:

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA



Že odigrano:

ZADAR - IGOKEA

82:76 (22:20, 18:22, 18:15, 24:19)

Lestvica: CEDEVITA 7 5 2 +45 12 FMP 7 4 3 +51 11 BUDUĆNOST 6 5 1 +44 11 CRVENA ZVEZDA 6 4 2 +60 10 PARTIZAN 6 4 2 +34 10 IGOKEA 7 3 4 -11 10 CIBONA 7 3 4 -28 10 MORNAR 6 3 3 -25 9 ZADAR 7 2 5 -39 9 PETROL OLIMPIJA 7 2 5 -36 9 MEGA BEMAX 6 2 4 -15 8 MZT SKOPJE 6 2 4 -67 8

D. S.