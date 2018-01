Čeferin: Če ne znaš igrati nogometa, ti doping ne more pomagati

15. januar 2018 ob 14:48,

zadnji poseg: 15. januar 2018 ob 15:12

Slovensko središče, ki je organizirano v Zagrebu ob robu evropskega prvenstva v rokometu, je gostilo pogovor s predsednikom Evropske nogometne zveze (Uefe) Slovencem Aleksandrom Čeferinom.

Čeferin in moderator pogovora Igor Evgen Bergant sta se dotaknila nekaj tem iz sveta nogometa in tudi rokometa. Čeferin je tako na vprašanje dopinga v nogometu odgovoril, da ni tako velika težava kot v preostalih športih.

Na 5.000 primerov le en dopinški grešnik

"Imamo enoto, ki se ukvarja s tem. Testiramo dva igralca na vsaki tekmi. A na 5.000 primerov imamo le enega grešnika. Ne moreš zmagati nogometne tekme z dopingom. Če ne znaš igrati nogometa, ti doping ne more pomagati. Lahko pa z dopingom zmagaš v teku in kolesarstvu. Težava dopinga v nogometu ni tako velika kot v preostalih športih," pravi Čeferin. O nezakonitih stavnicah pa je povedal, da so težava države, ki jih dovoljujejo. "Mi ne moremo aretirati ljudi, lahko le obvestimo države. So pa velika slabost športa."

Zaprta Liga prvakov ne pride v poštev

Čeferin je zavrnil, da bi mogoče v prihodnje imeli zaprto nogometno Ligo prvakov po vzoru ameriških lig, kjer bi igrali le najbogatejši evropski klubi. "Zaprta Liga prvakov ne pride v poštev. Če ne bomo razvijali športa, je konec z njim. Veliki klubi ne razvijajo igralcev, ampak jih kupujejo. Vloga vodilne organizacije Uefe pa je, da razvija šport. Denar ne sme odločati o vsem. Bil sem na Superbowlu, a je bil zaradi številnih prekinitev (komercialnih) zelo dolgočasen. Še najzanimivejša je bila Lady Gaga. Evropa je drugačna, smo večji tradicionalisti kot Američani, kjer praviloma čisto o vsem odloča denar."

Mladi ljudje ne gledajo športa po televiziji

Kako se bo razvijal nogomet v prihodnosti v povezavi z novimi tehnologijami oziroma digitalizacijo? "Digitalizacija je pomembna tudi v nogometu. Imamo veliko podjetij s tega področja, ki želijo sodelovati z nami, a želijo podatke. Mladi ljudje ne gledajo športa po televiziji, ampak spremljajo šport prek družbenih omrežij in niti niso pripravljeni, da bi presedeli toliko časa za televizijo." Je pa Čeferin zatrdil, da se nogomet v temeljih ne bo spreminjal, saj ima močno tradicijo in je dober takšen, kot je.

Čeferin spremlja tudi rokomet

Čeferin, ki že od mladih nog spremlja tudi rokomet, je razkril, da tudi njega begajo ohlapna rokometna pravila. "Nikoli nisem razumel, na podlagi česa oziroma kdaj sodnik v rokometu dvigne roko in označi dolg napad. Vprašal sem tudi predsednika RZS-ja, pa mi ni znal povedati," je prisotne nasmejal Čeferin, ki je nato iz rok predsednika Rokometne zveze Slovenije Franja Bobinca prejel dres slovenske reprezentance in navijaški šal.

Čeferin iz Zagreba na delo v Nyon

A Čeferin si tekme med Nemčijo in Slovenijo ne bo mogel ogledati v Zagrebu, saj potuje na delo v Švico, kjer je v Nyonu sedež Uefe. Je pa na koncu v slovenščini, pogovor je sicer potekal v angleščini, dejal, da si iskreno želi, da Slovenci zmagajo. Po pogovoru s Čeferinom je sledila še okrogla miza z naslovom Šport kot promotor gospodarstva.

