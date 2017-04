Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 16 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je kritiziral združenje najmočnejših evropskih klubov in lig. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čeferin: Denar ne bo vladal nogometu

Več kot 100 milijonov evrov dobička v prejšnji sezoni

5. april 2017 ob 11:49,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 12:57

Helsinki - MMC RTV SLO/STA

Aleksander Čeferin je v nagovoru kongresa Uefe v Helsinkih podkrepil razloge za sprejem reform in okaral nasprotnike, predvsem združenje najmočnejših evropskih klubov in združenje lig.

Predsednik Uefe poimensko sicer ni imenoval predsednika združenja klubov ECA Karla Heinza Rummeniggeja, a je bilo iz njegovih besed razvidno, da so kritike uperjene proti njemu. "Legendi nogometa, voditelju, ki ga spoštujem in rad delam z njim, s spoštovanjem sporočam, da klubi niso edini, ki jih skrbi za nogomet. To skrbi tudi Uefo, Fifo in zveze. In danes to bolj kot kadar koli. Finančni vidik je zelo pomemben, a najbolj pomembno je, da razvijamo nogomet po vsej Evropi," je med drugim dejal Čeferin in dodal, da lahko s klubi dosežejo velike stvari, a le če bodo zahteve v skladu z interesi nogometa.

V skladu z načrtovanimi reformami je bil Rummenigge pozneje skupaj z Andreo Agnellijem iz Juventusa izvoljen v izvršni odbor Uefe.

Zaprtih lig ne bo, prav tako ne izsiljevanja

"Upam, da bo nekega dne tudi združenje lig (EPFL) to razumelo. Stopimo korak naprej skupaj. Lige, klubi in igralci niso naši sovražniki. So ključni dejavniki naše igre, partnerji, ki jih moramo spoštovati in z njimi skupaj moramo poskrbeti za reforme. A seveda jim moramo tudi odkrito povedati, česa ne moremo sprejeti. Nekaterim klubom z vsem spoštovanjem do njih povem, da ne bo zaprtih lig. Tako pač je. To ni v skladu z našimi vrednotami in idejami. Nekaterim ligam pa sporočam, da se ne bomo pustili izsiljevati tistim, ki mislijo, da lahko manipulirajo z malimi ligami in jim vsilijo svojo voljo, ker imajo astronomske prejemke. Denar ne bo vladal nogometu," je še poudaril Čeferin in dodal, da pričakuje sodelovanje vseh vpletenih pri iskanju praktičnih rešitev nastalih težav.

"Ne bojmo se reform, a spoštujmo tudi tradicijo"

V tem paketu reform, s katerim naj bi zagotovili stabilnejšo in bolj kredibilno zvezo, je tudi omejitev števila mandatov predsednika Uefe in članov izvršnega odbora. Po novem bodo lahko predsednik in člani IO Uefe dobili le po tri štiriletne mandate. Kandidati morajo biti za izvolitev v izvršni odbor dejavni v nacionalnih nogometnih zvezah. Gostitelje vseh tekmovanj Uefe bodo izbirali po transparentnem kandidacijskem postopku, strokovnjakom iz nacionalnih zvez pa bodo dovolili vodenje Uefinih odborov oziroma komisij. Te predloge so sicer soglasno podprli že na februarski seji IO, reforme pa bodo začele veljati 1. julija. "Te spremembe so ključne, če želimo popraviti naš ugled, ponovno vzpostaviti kredibilnost in okrepiti legitimnost. To je nujen korak naproti mirnosti in stabilnosti," je dejal Čeferin. "Ne bojmo se dejanj in odgovornosti. To je moje jasno in enostavno sporočilo, polno upanja. Ne bojmo se sprememb in reform, a spoštujmo preteklost, tradicijo in odločitve tistih, ki so nas vodili do zdaj," je še povedal Slovenec na čelu krovne organizacije evropskega nogometa.

Čeferin je še enkrat poudaril, da nogomet potrebuje načrtovane reforme, da si povrne načeti ugled in kredibilnost. "Naša formula je in mora ostati učinkovitost, enostavnost in seveda kanček kreativnosti. Bodimo proaktivni, zato prestrukturirajmo Uefo, da jo pripravimo na izzive za danes in jutri. Moramo zaščititi šport in odločno nastopiti proti nevarnostim nogometa - nasilju, dopingu, korupciji, krojenju izidov, slabemu finančnemu poslovanju klubov in etičnim ter disciplinskim težavam."

Vsaki izmed 55 članic milijon evrov

Svojim 55 članicam v Uefi pa je že v uvodu sporočil, da bo vsaka od Uefe prejela dodatno solidarnostno plačilo v znesku milijon evrov. Kot je povedal, je dodatno plačilo članicam Uefe mogoče zaradi "odličnih finančnih rezultatov naših reprezentanc". "Vloga Uefe ni, da kopiči bogastvo, temveč da pomaga svojim članicam in spodbuja razvoj nogometa," je še dejal Čeferin. Zveze so tako dobile del od dobrega poslovanja, saj je Uefa sezono 2015/16 končala s 102 milijonoma evrov dobička, kar vključuje tudi evropsko prvenstvo v Franciji. Njene rezerve so se povzpele na 633 milijonov evrov.

