Čeferin: Liga prvakov odprta za vse, dokler sem predsednik

Predsednik Uefe na obisku v Srbiji

31. marec 2017 ob 16:37

Stara Pazova - MMC RTV SLO/Reuters

Predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin je zanikal možnost oblikovanja zaprte Lige prvakov: "Sanje vsakogar, da se lahko uvrsti v Ligo prvakov, ostajajo."

Čeferin je na novinarski konferenci v Stari Pazovi, kamor je prispel na povabilo srbske nogometne zveze, ovrgel navedbe, da bo Liga prvakov postala nedostopna.

"Ko gre za Superligo, sem že prvič, ko so me izbrali, povedal, da to ni mogoče, saj bi to pomenilo vojno z Evropo. Vesel sem, da je Karl-Heinz Rummenigge to potrdil pred nekaj dnevi po kongresu Evropskega združenja klubov (ECA) v Atenah." Dodal je: "Pogovarjamo se vsakodnevno, sanje vsakogar, da se lahko uvrsti v Ligo prvakov, ostajajo. In kakršna koli zaprta liga, naj zatrdim še enkrat – to ni mogoče, dokler sem jaz tu."

V Evropi se igra kakovosten nogomet

Čeferin je v Srbiji komentiral tudi širitev svetovnega prvenstva - leta 2026 se bo za pokal najboljšega borilo kar 48 reprezentanc. "Vedno se bodo našli kritiki za vse, če bi bilo manj ali več ekip, nikoli se ne bi vsi strinjali, ampak mislim, da bo zanimivo prvenstvo."

Po novem predlogu naj bi Evropo zastopalo 16 ekip, prav Čeferin se je vseskozi zavzemal za povečanje števila evropskih ekip na svetovnem prvenstvu. "Vztrajamo, da se v Evropi igra kakovosten nogomet. Vsaka ekipa bo igrala v posebni skupini, in če imamo res to kakovost v Evropi, se bo vsaka izmed 16 ekip uvrstila v naslednji krog (SP-ja, op. a.)." Na razširjenem prvenestvu bo 48 ekip razdeljenih v 16 skupin s po tremi moštvi. V drugi del prvenstva se bosta uvrstili po dve ekipi iz vsake skupine.

Čeferin se zaveda tudi, da bo širitev pomenila velik logističen zalogaj: "Največja težava je, da lahko redko kdo organizira prvenstvo. Potrebuješ vsaj 12 velikih stadionov, saj igra 48 ekip. V Evropi bi to lahko organizirale dve, tri države ... Morda še Kitajska, ZDA, in to je to. Torej, to bo velika logistična težava, ampak to je odločitev in konec koncev ni slaba."

Slovenija skoraj nima možnosti

Čeferin je komentiral tudi trenutne kvalifikacije za svetovno prvenstvo v Rusiji leta 2018. Nastop reprezentanc nekdanje skupne države je po pisanju srbskega Blica ocenil tako: "Srbiji gre dobro, Hrvaška ima odlično ekipo, Bosna in Hercegovina ne zaostaja ... Makedonija in Črna gora nimata veliko možnosti, moja Slovenija pa ... Čeprav navijam zanjo, skoraj nima možnosti."

Boj proti huliganom

Povedal je še, da huligani nimajo kaj iskati na stadionih: "Mi smo presednikom vlad držav, v katerih se srečujejo s temi težavami, jasno dali vedeti, da se nogometni klubi ne morejo sami boriti proti huliganizmu. Brez pomoči države to ni rešljivo."

D. S.