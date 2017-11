Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Aleksander Čeferin je že v enem letu poskrbel za številne spremembe v evropskem nogometu. Foto: EPA Dodaj v

Čeferin predstavil novo idejo - mini svetovno prvenstvo

Izvršni odbor Uefe bo zelo verjetno glasoval že decembra

3. november 2017 ob 17:54

Frankfurt - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin ima po navedbah nemške revije Bild novo zanimivo idejo. Članicam Uefe je predstavil idejo o mini svetovnem prvenstvu, ki bi potekalo vsako drugo neparno leto.

Pri velikih nogometnih zvezah so zelo kreativni, ko je v igri denar. Fifa je za SP 2026 razširila število udeleženk na 48, Uefa pa je razširila evropsko prvenstvo in uvedla Ligo narodov, ki se bo s kvalifikacijami začela jeseni 2018.

Čeferin je v Frankfurtu 55 članicam Uefe predstavil nov drzen načrt o mini SP-ju, ki bi lahko zaživelo leta 2021. Po kvalifikacijah, ki bi potekale jeseni 2020 (v šestih terminih septembra, oktobra in novembra), bi se najboljših osem ekip pomerilo na mini SP-ju. To bi potekalo na vsaki dve (neparni) leti. Po mnenju Bilda bi to zagotovilo nove zajetne prihodke televizijskih pravic.

O novem tekmovanju bo izvršni odbor Uefe zelo verjetno glasoval že decembra.

"Zelo zanimiv in dober predlog, ki je naletel na pozitivne odzive veliko zvez, vključno z našo. Prinaša podoben koncept kot evropska nacionalna liga s konkurenčnimi tekmami na globalni ravni, tudi finančni vidik pa ni zanemarljiv - tudi z vidika priložnosti za zveze," je zamisel ocenil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović, ki se je predstavitve v Frankfurtu udeležil z generalnim sekretarjem zveze Markom Vavpetičem.

