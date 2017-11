Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Na olimpijskem hokejskem turnirju bo nastopila tudi Slovenija. Foto: HZS/Drago Cvetanovič Dodaj v

Čehi, Finci in Švedi so se zavzeli za Ruse

Odločitev o nastopu Rusov na OI prihodnji teden

29. november 2017 ob 14:08

Praga - MMC RTV SLO, STA

Olimpijskemu hokejskemu turnirju grozi, da bo po Ligi NHL ostal tudi brez igralcev druge najmočnejše lige na svetu, ruske KHL. Zato so Čehi naslovili pismo na Mednarodno hokejsko zvezo.

Češka hokejska zveza zahteva, da IIHF oziroma njen predsednik Rene Fasel posreduje pri Mednarodnem olimpijskem komiteju, da ta dovoli ruski reprezentanci nastop na olimpijskih igrah v Pjongčangu.

Čehi so sporočili, da so pismo poslali tudi Švedi in Finci.

"Želimo, da na olimpijskih igrah igrajo najboljše ekipe. Mi se želimo boriti za kolajne proti najboljšim, Rusija med te zagotovo spada," menijo Čehi, ki upajo, da bodo lahko igrali vsaj igralci iz KHL-a. Rusi so namreč zagrozili, da igralcev iz njihove razširjene lige ne bodo pustili, če Rusija zaradi obsežne državne dopinške afere ne bo smela nastopiti.

Dokončna odločitev o tem, kako bo z ruskimi športniki, bo znana prihodnji teden na zasedanju Izvršnega odbora Moka.

R. K.