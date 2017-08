Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avgusta je sezona planinarjenja na vrhuncu. Tisti, ki nimajo zadostnega planinskega znanja, naj se v gore podajo s planinsko strokovno usposobljenim kadrom. Letos je bilo v slovenskih gorah že 13 smrtnih žrtev! Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Čehi so nas prehiteli, so dobro opremljeni in tudi veliko zapravijo"

Poklic gorskega vodnika zelo cenjen, a zahteven

3. avgust 2017 ob 17:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Če niste dovolj vešč planinec, je za gorsko turo smiselno najeti enega od skoraj 1.500 prostovoljnih vodnikov PZS-ja oziroma se pridružiti organizirani turi. Prav v teh dneh mineva 60 let, odkar so bili usposobljeni prvi mladinski vodniki.

Planinska zveza Slovenije je prvi pohodni tečaj organizirala med 6. in 10. avgustom 1957 in tako na poti od Bohinja prek Triglava do Vrat usposobila prve mladinske vodnike, medtem ko je bil prvi tečaj za inštruktorje planinske vzgoje leta 1970 v Vratih. Vloga vodnika je zelo pomembna na vodenih turah planinskih društev, saj morajo poskrbeti za varnost udeležencev, jih naučiti uporabljati tehnično opremo, kjer je potrebna, jim predstaviti okolico in zanimivosti, kot so rastlinstvo, živalstvo in kulturne zanimivosti, jim svetovati glede opreme in seveda obvladovati skupino. Zato vodniki nosijo veliko odgovornost,

Tečajniki zelo pozorni in tovariški

"Zanimivo je, da je bil prvi tečaj pohodne oblike, kar je bilo izvirno in dobro zasnovano. Poleg pridobivanja znanja na pohodu smo imeli predavanja iz planinskih vsebin, kot so oprema, prva pomoč, nevarnosti v gorah, markiranje, varstvo narave, alpinizem in drugo. Imeli smo osebno in planinsko opremo, kot je bila na razpolago v tistih časih, in dejstvo je, da ni bilo nobene nesreče. Takrat so bili tečajniki zelo pozorni, tovariški, disciplinirani in zavzeti za izvajanje skupnih nalog," se spominja 85-letni Jože Melanšek, član Planinske zveze Slovenije od leta 1948, ki je sodeloval pri pripravah in izvedbi prvega pohodnega tečaja

"Gore so 200 dni na leto naš drugi dom"

V letu 2016 je bilo registriranih 1495 prostovoljnih vodnikov PZS-ja, ki delujejo v 210 planinskih društvih po vsej Sloveniji. Poleg vodnikov PZS-ja se z vodenjem v gore ukvarjajo tudi profesionalni gorski vodniki, ki delujejo v Združenju gorskih vodnikov Slovenije. Eden takšnih je Rok Zalokar: "Poklic gorskega vodnika je zelo cenjen, zahteven, dostikrat tudi nevaren, je nekaj, kar moraš delati s srcem in ne zgolj za zaslužek. Bratstvo, ki velja med vodniki, je nekaj posebnega, ne glede na starost, narodnost ali spol, saj so gore naš drugi dom tudi do 200 dni na leto."

Preživet mit o čeških turistih

Če boste torej v teh vročih avgustovskih dneh hladnejši zrak in lepe razglede iskali v hribih, vam lahko vodnik s svojim znanjem še popestri avanturo. Če greste sami v gore, pa ne pozabite na planinsko opremo. Takšnih, ki gredo v natikačih v gorski svet, na srečo skoraj ni več, mit, da to počnejo predvsem češki turisti, pa je že dolgo preživet. "Čehi so nas prehiteli. Imajo boljši standard, so dobro opremljeni in tudi veliko zapravijo," nam je povedal Herman Uranič, od lanskega leta oskrbnik Triglavskega doma na Kredarici.

