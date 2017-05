Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Lars Haugen je v rednem delu ubranil vseh 32 strelov, po dobri minuti podaljška pa je bil ob poskusu Jana Kovarja nemočen. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Čehi v podaljšku strli Norvežane; trije goli Rusov v 70 sekundah

Slovenija v petek s Češko, v soboto z Belorusijo

11. maj 2017 ob 17:16,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 20:19

Pariz/Köln - MMC RTV SLO

Češka, naslednja nasprotnica Slovenije na hokejskem svetovnem prvenstvu, je v podaljšku z 1:0 le strla Norveško, Rusija pa je bila s 3:0 boljša od Danske.

Odločilen zadetek za zmago Češke v Parizu je po 85 sekundah dodatka dosegel član Magnitogorska (Liga KHL) Jan Kovar. Čehi so bili v 60 minutah rednega dela boljši, razmerje v strelih je bilo 31:10. V norveških vratih je blestel Lars Haugen. Češka bo v petek ob 16.15 igrala s Slovenijo, ki je imela danes prost dan.

Na dvoboju predtekmovalne skupine A med Rusijo in Dansko so Rusi v Kölnu vse opravili v minuti in desetih sekundah, ko so v drugi tretjini (v 36. in 37. minuti) Dancem zabili tri zadetke. Strelci so bili Bogdan Kiselevič, Sergej Plotnikov in Nikita Gusev, ki mu je podal igralec tekme Vadim Šipačjov.

SP elitne divizije, predtekmovanje, 4. krog, skupina B, Pariz:

ČEŠKA - NORVEŠKA

* 1:0 (0:0, 0:0, 0:0)

Kovar 62.

* - v podaljšku



Danes ob 20.15:

KANADA - FRANCIJA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Lestvica: * x KANADA 3 3 0 0 0 17:3 9 ŠVICA 4 2 1 1 0 14:8 9 ČEŠKA 4 1 2 0 1 12:8 7 NORVEŠKA 4 2 0 1 1 8:7 7 FINSKA 4 2 0 1 1 12:13 7 FRANCIJA 3 1 1 0 1 11:7 5 SLOVENIJA 4 0 0 1 3 9:22 1 BELORUSIJA 4 0 0 0 4 3:18 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

Skupina A, Köln:

RUSIJA - DANSKA

3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Kiselevič 36., Plotnikov 36., Gusev 37.



Danes ob 20.15:

ŠVEDSKA - LATVIJA

-:- (-:-, -:-, -:-)

Lestvica: * x RUSIJA 4 3 1 0 0 21:5 11 ZDA 4 3 0 0 1 15:7 9 LATVIJA 3 3 0 0 0 8:2 9 NEMČIJA 4 1 1 0 2 10:16 5 ŠVEDSKA 3 1 0 1 1 11:8 4 SLOVAŠKA 4 0 1 2 1 9:12 4 DANSKA 4 0 1 0 3 6:16 2 ITALIJA 4 0 0 1 3 4:18 1 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

