Čehinje še naprej kraljujejo v Pokalu Fed - oslabljene Američanke nemočne

V Pragi finale odločen ekspresno

11. november 2018 ob 17:00

Praga - MMC RTV SLO, STA

Čehinje so šestič v zadnjih osmih letih osvojile teniški Pokal Fed. V finalu so v O2 Areni v Pragi odpravile oslabljeno reprezentanco ZDA s 3:0.

Prvi dan sta zmagi dosegli Barbora Strycova proti Sofii Kenin in Katerina Siniakova proti Alison Riske, danes pa je tretjo točko prinesla Siniakova, ki je s 7:5, 5:7 in 7:5 premagala Keninovo. Obračun je trajal kar tri ure in 45 minut.

Češka na domačem igrišču poraza ne pozna že od leta 2009, hkrati pa je šele prvič v 30 letih premagala najuspešnejšo reprezentanco v tem tekmovanju. ZDA, ki so igrale brez svojih prvih petih igralk na lestvici WTA, so v Prago prišle s sedmimi zaporednimi zmagami nad Češko, vključno z lansko v finalu, ki se je končal s 3:2. Nazadnje so izgubile v finalu leta 1985.

Kapetanka ZDA Kathy Rinaldi, ki je doživela prvi poraz na klopi v petih nastopih, ni mogla računati na sestri Williams, Sloane Stephens in Madison Keys, na drugi strani pa sta pri Češki manjkali Petra Kvitova in Karolina Pliškova.

Češka se veseli enajstega naslova, šest jih je osvojila v tem tisočletju, pet pa v prejšnjem pod zastavo Čehoslovaške (1975, 1983, 1984, 1985, 1988). Američanke ostajajo pri osemnajstih naslovih.

Finale, Praga:

ČEŠKA - ZDA 3:0



Strycova - Kenin 6:7 (5), 6:1, 6:4



Siniakova - Riske 6:3, 7:6 (2)

Siniakova - Kenin 7:5, 5:7, 7:5



Odpovedano:

Strycova - Riske



Krejčikova/Siniakova - Collins/Melichar



Zmagovalke Pokala Fed v zadnjih 20 letih:

2018 - Češka

2017 - ZDA

2016 - Češka

2015 - Češka

2014 - Češka

2013 - Italija

2012 - Češka

2011 - Češka

2010 - Italija

2009 - Italija

2008 - Rusija

2007 - Rusija

2006 - Italija

2005 - Rusija

2004 - Rusija

2003 - Francija

2002 - Slovaška

2001 - Belgija

2000 - ZDA

1999 - ZDA

1998 - Španija

A. G.