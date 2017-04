Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Alen Jogan je odigral že 223 tekem v Prvi ligi. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celcer in Jogan podaljšala z Gorico

V soboto v goriški športni park prihaja Celje

14. april 2017 ob 20:01

Nova Gorica - MMC RTV SLO

Vodstvo nogometašev Gorice je pred obračunom za četrto mesto Prve lige s Celjem podaljšalo dogovor z dvema izkušenima igralcema. Alen Jogan in Uroš Celcer bosta v sinje-modrem igrala vsaj še eno sezono.

"Vesel sem, da bom tudi v prihodnji sezoni nosil dres Gorice. Do novega dogovora je prišlo hitro. Klub je bil korekten do mene, sam se bil korekten do njega, tako da težav z podaljšanjem ni bilo," je po podpisu enoletne pogodbe, ki pa se lahko podaljša še za eno sezono, dejal Celcer. Kmalu bo zaključil peto sezono v Novi Gorici.

Goriški kapetan Jogan se je z vodstvom kluba dogovoril za enoletno podaljšanje sodelovanja, po podpisu dogovora pa je branilec dejal: "Tudi v mojem primeru smo se hitro dogovorili. Klub je povedal svojo plat, jaz svojo in hitro smo našli skupni jezik, tako da sem se brez kakršnihkoli zapletov odločil za podpis. Glavni razlog za takšno odločitev seveda niso bili zgolj zadnji uspehi, Gorica je namreč moj klub, klub ki je drugi najuspešnejši v državi in odločitev je bila zares lahka."

Jogan je v članskem pogonu Gorice debitiral že v sezoni 2005/06, z 223 prvoligaškimi nastopi pa zaseda šesto mesto večne klubske lestvice.

A. G.