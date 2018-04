Celjani bodo v Skopju napadli lovoriko

Pivovarji brez Bećirija, Kodrina in Žabiča

12. april 2018 ob 18:06

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so že v Skopju, kjer jih v petek čaka polfinalni obračun Lige Seha proti Zagrebu. Celjani obljubljajo boj do zadnjih atomov moči.

Slovenski prvaki imajo v zadnjem času kopico težav s poškodovanimi igralci. Trener Branko Tamše že nekaj časa ne more računati na srbskega organizatorja igre Luko Mitrovića, v Skopje nista odpotovali niti krožni napadalec Kristijan Bećiri in krilni igralec Tilen Kodrin, v zadnjem hipu pa se je poškodoval tudi krožni napadalec Stefan Žabič.

Želimo zadovoljiti gledalce

Celjani so se z Zagrebom na prvem medsebojnem dvoboju v tem regionalnem tekmovanju razšli z neodločenim izidom (25:25), v Celju pa so visoko izgubili (23:30). "Veseli smo, da smo se z dobrimi igrami skozi sezono uspeli uvrstiti na ta turnir. Vse štiri ekipe, ki so tu, si to zaslužijo. Pred nami je težka tekma proti kvalitetnemu nasprotniku, a mi bomo naredili vse, da na igrišču prikažemo dobro predstavo v kateri bodo uživali tako gledalci v dvorani, kot tisti pred TV ekrani," pravi trener Celja Branko Tamše.

Podobnega mnenja je tudi kapetan David Razgor: "Veseli smo, da smo tu. To je bil naš cilj od začetka sezone in seveda bi bilo sedaj lepo, če bi nam uspelo vse do finala. Vendar nasproti nam bo stal močan nasprotnik. Po zadnjem porazu z njimi smo poizkušali povleči nekaj koristnih napotkov, ki upam, da nam bodo jutri v pomoč. Imamo nekaj težav, saj nam manjka nekaj igralcev zaradi poškodb, kar nekaj pa jih ima manjše težave, a bodo stisnili zobe ter pozabili na tegobe v trenutku ko stopijo na igrišče."

Saračević: Možnosti so izenačene

"Resnično verjamem, da so se na turnir udeležile štiri najboljše ekipe v ligi in vesel sem, da smo med njimi tudi mi. Vedno je lepo biti del tega. V polfinalu nas čaka Celje in pričakujem težko tekmo, kakršne so vedno med nami. Menim, da so možnosti za finale izenačene in da bo veliko odvisno od dnevne forme," pa napoveduje trener Zagreba Zlatko Saračević.

Vardar prvi favorit

Letošnji sklepni turnir bo izjemno močan, saj bodo na njem nastopili kar štirje predstavniki iz elitne evropske Lige prvakov. Prvi favorit je makedonski Vardar iz Skopja, aktualni prvak najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini bo na domačih tleh naskakoval že svojo četrto zmago v tem tekmovanju, po dvakrat so slavili rokometaši iz madžarskega Veszprema, enkrat pa iz Zagreba.

FINAL FOUR, polfinale

Petek ob 17.45:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB

Ob 20.15:

VARDAR - MEŠKOV BREST



Finale bo v nedeljo ob 20.15.

A. V.