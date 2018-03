Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Borut Mačkovšek je bil s sedmimi zadetki najboljši strelec na tekmi. Foto: www.alesfevzer.com VIDEO Seha: Celjani strli Nexe Dodaj v

Celjani dvignili vstopnico za zaključni turnir Lige Seha

"Pivovarji" na tretjem mestu lestvice

7. marec 2018 ob 22:51

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so brez večjih težav dobili tekmo 16. kroga Lige Seha v gosteh pri Nexeju. Slovenski prvaki so zmagali s 35:23.

Celjani so si z zmago v Našicah že zagotovili nastop na zaključnem turnirju lige, obenem so se zavihteli tudi na tretje mesto.

Gostitelji so v uvodnih minutah dvakrat vodili, nato pa so pobudo prevzeli Celjani in z zadetki Žige Mlakarja ter Boruta Mačkovška hitro prišli do vodstva. Varovanci Branka Tamšeta so sicer nato malce popustili in dovolili, da se je domača ekipa približala na vsega gol zaostanka (9:10), a so se hitro zbrali in na odmor odšli s petimi zadetki razlike (11:16).

V drugem polčasu se je prevlada slovenskih prvakov nadaljevala, prednost se je hitro višala, kmalu je bila že dvoštevilčna (+10). Visoke prednosti rokometaši iz Našic nikakor niso uspeli ogroziti, na koncu so morali priznati gladek poraz.

Liga Seha, 16. krog:

NEXE - CELJE PIVOVARNA LAŠKO 23:35 (11:16)

Šipić 6; Mačkovšek 7, Marguč, Mlakar in Razgor po 5.

ZAGREB - GORENJE VELENJE 26:25 (15:13)

Horvat 12, Biščanić 4; Toskić 6, Ovniček 5, Medved 4, Golčar, Grebenc 3.

DINAMO PANČEVO - VARDAR 23:27 (9:13)



METALURG - MEŠKOV BREST 37:33 (17:17)



VOJVODINA - TATRAN PREŠOV 23:23 (12:11)

Lestvica: VARDAR 16 15 1 0 46 ZAGREB 16 11 1 4 34 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 16 10 2 4 32 MEŠKOV BREST 16 10 1 5 31 ------------------------------------ GORENJE VELENJE 16 7 3 6 24 TATRAN PREŠOV 16 5 4 7 19 METALURG 16 6 1 9 19 NEXE 16 1 6 9 9 DINAMO PANČEVO 16 2 2 12 8 VOJVODINA 16 2 1 13 7

