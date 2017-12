Celjani iz Belorusije z grenkim porazom

Liga prvakov se nadaljuje februarja

2. december 2017 ob 18:28

Brest - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 10. krogu Lige prvakov klonili z 29:24 proti beloruskem prvaku Meškovu iz Bresta, s čimer so si otežili pot v osmino finala.

Meškov je namreč neposredni tekmec pivovarjev za šesto mesto, ki kot zadnje vodi v izločilne boje. Beloruski prvak pa je po sobotni zmagi ušel slovenskim prvakom štiri kroge pred koncem na dve točki prednosti. Poleg tega je boljši še v medsebojnih dvobojih.

Ob polčasu zaostanek Celja za gol

Varovanci Branka Tamšeta so dobro odprli tekmo in v 21. minuti še vodili z 9:8. A v končnici prvega polčasa so malenkostno popustili in v 26. minuti zaostali za dva gola (11:13), na velik odmor pa so se odpravili z najmanjšim možnim zaostankom (14:15).

Celjani so slabo odprli drugi del. Obramba je bila na zadovoljivi ravni, bolj problematična je bila igra v napadu, primanjkovala je predvsem "ideja" v njihovi igri, ob tem pa so na tekmi zastreljali kar štiri sedemmetrovke. Tamše je vseskozi iskal najbolj razpoloženo postavo, v ogenj je poslal številne svoje varovance, čeprev nekateri igralci niso v najboljšem zdravstvenem stanju (Žiga Mlakar in Jaka Malus).

Meškov ušel na +4

Slovenski prvaki so v 42. minuti prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (16:20), Tamše pa je z minuto odmora prekinil nalet Meškova. Po njej so Celjani zaigrali malenkostno bolje, hitro so prepolovili zaostanek (19:21), v prelomnih trenutkih dvoboja pa so znova naredili nekaj nepotrebnih napak. Izkušena domača zasedba je navkljub povprečni predstavi to znala izkoristiti sebi v prid, po celjskem zaostanku z 22:28 v 57. minuti pa je bilo jasno, da bosta točki ostali v Belorusiji.

Več kot en gol zabili le Dušebajev, Vujović in Anić

V celjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Daniel Dušebajev s sedmimi in Branko Vujović s šestimi goli. Igor Anić je prispeval štiri, vsi ostali pa so dosegli največ en zadetek (!).

11. februarja v Zlatorog prihaja PSG

V Ligi prvakov zdaj sledi premor zaradi evropskega prvenstva na Hrvaškem. Tekmovanje se bo nadaljevalo februarja, ko bodo pivovarji najprej gostili (11.) PSG. Celjani bodo doma igrali še z Aalborgom, v gosteh pa s Kielcami in Veszpremom.

LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 10. krog

MEŠKOV BREST - CELJE PL 29:24 (15:14)

Meškov Brest: Pešić 1, Mijatović, Rutenka 4, Kulak 1, Škurinski 3, Nikulenka 3, Stojković 3, Šumak 3, Vukić 3, Prodanović, Horak 2, Razgor, Igropulo 2, Selvasjuk, Djordjić 2, Šilovič 2.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Vujović 6 (2), Jurečič, Malus, Razgor 1, Suholežnik, Marguč 1, Grošelj 1, Kodrin 1, Makuc 1, Anić 4, Dušebajev 7, Mačkovšek, Mlakar, Bećiri 1.

Sedemmetrovke: 0; 2/6

Izključitve: 2 min; 8 min





FLENSBURG - KIEL 30:33 (15:16)

Sobota:

PSG - AALBORG

VESZPREM - KIELCE

Vrstni red: PSG 16, Flensburg 14, Veszprem in Kiel 11, Kielce 8, Meškov 7, Celje PL 5, Aalborg 4.

A. V.