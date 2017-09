Celjani iz Maribora odnesli "celo kožo"

Remi Rudarja in Aluminija

8. september 2017 ob 12:45,

zadnji poseg: 8. september 2017 ob 22:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Nogometašem Maribora ni uspelo streti Celjanov, ki so v 8. krogu državnega prvenstva v Ljudskem vrtu iztržili remi brez golov (0:0).

Gostje so se ves čas dobro upirali domačim, ki so sicer imeli terensko premoč, a si ob discipliniranih Celjanih niso priigrali večjih priložnosti. V 39. minuti je na podajo Blaža Vrhovca z desne strani vtekel Mitja Viler, a je žogo na okoli desetih metrih slabo zadel. Malo pozneje je Marcos Tavares meril naravnost v vratarja Metoda Jurharja.

Vršič vstopil, a se hitro poškodoval

Jalovi napadi Maribora so se nadaljevali tudi v drugem polčasu, v posamičnih akcijah pa so zapretili tudi Celjani. V 72. minuti se je priložnost ponudila Damjanu Boharju, ki pa je z desne strani zadel zunanji del mreže. V 78. minuti je na zelenico vstopil "povratnik" Dare Vršič, a je že po nekaj minutah odšepal z zelenice. Očitno si je nategnil mišico na desni strani. Ker je bil Vršič tretja menjava, je moral Maribor do konca igrati le z desetimi igralci.

Mešanović zapravil najlepšo priložnost

Vijoličasti so tudi z igralcem manj pritiskali. Že v sodnikovem podaljšku je do izjemne priložnosti prišel Jasmin Mešanović, a je njegov poskus s sredine kazenskega prostora ubranil vratar Jurhar. Še končna statistika: posest žoge 61:39, streli 20:16 - oboje za Maribor, medtem ko so Celjani, ki jih je prvič vodil novi trener Dušan Kosič, v okvir vrat sprožili en strel več (5:4).

V sredo prihaja Spartak

Vijoličasti tako niso najbolje opravili z generalko pred uvodnim krogom Lige prvakov, ko bodo v sredo gostili moskovski Spartak. So pa najmanj za dva dni zavzeli vrh lestvice, saj do tega kroga vodilna Olimpija v nedeljo gostuje v Krškem.

Dve prečki Aluminija, vratnica Maryja

Tudi v prvem obračunu dneva sta se Rudar in Aluminij razšla brez zadetkov (0:0). Na stadionu Ob jezeru, kjer se je zbralo 500 gledalcev, se je tresel le okvir vrat. V 24. minuti je po strelu z glavo vratnico zatresel John Mary, kar je bila tudi edina prava priložnost Rudarja v tem delu igre. Na drugi strani je prvi prečko zadel Marko Nunić z roba kazenskega prostora v 22. minuti, za njim pa je "ponovil" vajo Ibrahim Mensah, čigar strel malce z leve strani je bil dovolj natančen za vodilni zadetek, a je Marko Pridigar žogo odbil v prečko. V drugem delu je najlepšo priložnost zapravil Mary, ki se je v 70. minuti sam znašel pred vratarjem gostov Matijo Kovačičem, a je ta dobil dvoboj na "štiri oči".

PRVA LIGA TS, 8. krog

MARIBOR - CELJE 0:0

3.000 gledalcev

Maribor: Handanović, Milec , Rajčević, Šuler, Viler, Vrhovec (78./Vršič), Ogrinec (64./Kabha ), Bajde (75./Kramarič), Bohar, Tavares, Mešanović.

Celje: Jurhar, Brecl, Džinić, Travner, Vidmajer (81./Ciqai), Pišek , Žinko, Štraus (49./Pungaršek), Dangubić, Požeg Vancaš, Križan (57./Gatarić).

Sodnik: Matej Jug (Tolmin)



RUDAR - ALUMINIJ 0:0

550 gledalcev

Rudar: Pridigar, Ćoralić, Vuklišević, Bolha, Pušaver, Bijol, Novak (79./Junuzović), Črnčič, Trifković (88./Markovskij), Vizinger (56./Radić ), Mary.

Aluminij: Kovačič, Jurčević , Muminović, Jakšić, Vrbanec, I. Mensah (74./Krajnc), Petrovič (77./Tahiraj), D. Mensah (90./Čagalj), Mesec, Škoflek , Nunić.

Sodnik: Amir Sagrković (Vrhnika)





Sobota ob 16.00:

ANKARAN HRVATINI - GORICA



Ob 18.00:

DOMŽALE - TRIGLAV



Nedelja ob 16.50:

KRŠKO - OLIMPIJA

Lestvica: MARIBOR 8 5 3 0 13:5 18 OLIMPIJA 7 5 2 0 16:2 17 KRŠKO 7 3 2 2 14:13 11 GORICA 7 3 1 3 7:7 10 RUDAR 8 3 1 4 7:10 10 DOMŽALE 7 2 3 2 13:10 9 ALUMINIJ 8 2 3 3 10:12 9 CELJE 8 2 3 3 10:13 9 TRIGLAV 7 0 4 3 5:10 4 ANKARAN HRVATINI 7 0 2 5 7:20 2

S. J., A. V.