Celjani iz Škofje Loke z gladko zmago

Gorenje v nedeljo gosti Ribnico

18. marec 2017 ob 22:08

Škofja Loka - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarna Laško so v uvodnem krogu Lige za prvaka pričakovano v gosteh premagali Urbanscape Loko s 36:25.

Domači so pred 700 gledalci v dvorani Poden povedli z 2:0 in dvignili na noge občinstvo, a so gostje hitro ujeli pravi ritem in pokazali, kdo je gospodar. V 20. minuti so povedli z 12:6, nato pa prednost še povečali.

Pivovarji so v drugem polčasu nekajkrat povedli za 12 golov, na koncu pa slavili s +11. V celjski ekipi sta bila strelsko najbolj učinkovita Miha Zarabec in Tilen Kodrin, oba sta dosegla po šest golov, v škofjeloški pa je prednjačil Aleks Kavčič z osmimi zadetki.

V drugi sobotni tekmi je Koper 2013 z 28:22 strl Krko. Gorenje bo v nedeljo gostilo Ribnico.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA



KONČNICA ZA PRVAKA, 1. krog



KOPER 2013 - KRKA

28:22 (12:8)

Rapotec in Smolnik po 6; Rašo in Klobčar po 4.



URBANSCAPE LOKA - CELJE PL

25:36 (9:16)

Kavčič 8; Kodrin, Zarabec 6, Žvižej 5.



Nedelja ob 19.00:

GORENJE VELENJE - RIKO RIBNICA

Lestvica: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 1 1 0 0 40 KOPER 2013 1 1 0 0 40 GORENJE VELENJE - - - - 38 RIKO RIBNICA - - - - 36 URBANSCAPE LOKA 1 0 0 1 29 KRKA 1 0 0 1 28

KONČNICA ZA OBSTANEK, 2. krog

DRAVA PTUJ - DOBOVA 29:28 (15:13)

ISTRABENZ PLINI IZOLA - SLOVENJ GRADEC 2011

25:29 (12:13)

DOL TKI HRASTNIK - JERUZALEM ORMOŽ

36:37 (18:19)



Nedelja ob 17.00:

MARIBOR BRANIK - TRIMO TREBNJE

Lestvica: MARIBOR BRANIK 1 1 0 0 28 JERUZALEM ORMOŽ 2 2 0 0 27 TRIMO TREBNJE 1 1 0 0 25 DOBOVA 2 1 0 1 25 SLOVENJ GRADEC 2011 2 1 0 1 17 DOL TKI HRASTNIK 2 0 0 2 15 DRAVA PTUJ 2 1 0 1 10 ISTRABENZ PLINI IZOLA 2 0 0 2 0

A. V.