Celjani Ligo Seha zaključili na tretjem mestu

V finalu Vardar in Zagreb

15. april 2018 ob 20:09

Skopje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na zaključnem turnirju Lige Seha v Skopju osvojili končno tretje mesto, potem ko so v malem finalu premagali beloruski Meškov iz Bresta z 31:28.

Izbranci Branka Tamšeta so imeli v prvem polčasu vse niti igri v svojih rokah. Že v četrti minuti so si priigrali tri gole prednosti (4:1), z manjšimi nihanji v svoji igri pa to prednost zadržali vse do 28. minute (15:12). V končnici prvega in v začetku drugega polčasa so močno popustili, kar nasprotniki izkoristili in jih v 32. minuti prvič povedli (15:16). V 43. minuti so slovenski prvaki po golih Žige Mlakarja in Domna Makuca pa so dve minuti kasneje znova povedli s 23:22.

Od tedaj naprej so ves čas vodili, v 50. minuti pa je Borut Mačkovšek povišal na +3 (27:24). V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, ko je štiri minute pred koncem tekme Mlakar soigralce popeljal v vodstvo z 29:25 pa je bilo jasno, da bodo Celjani tretji. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Mlakar s sedmimi goli, Mačkovšek in Makuc sta prispevala po pet zadetkov, izkazal pa se je tudi vratar Urban Lesjak s 16 obrambami.

"Čestitke mojim fantom za današnjo predstavo. Brest je izjemno močna ekipa, ki je letos ugnala tudi francoski PSG, mi pa želimo ves čas napredovati in dvigovati raven našega rokometa. Danes smo igrali lepši, hitrejši in močnejši rokomet ter povsem zasluženo zmagali. Ni lahko tako težkih tekem odigrati v okrnjeni zasedbi, ki še dodatno izčrpa ekipo, zato še enkrat čestitke fantom. In pa seveda velika hvala našim navijačem Florijanom, ki so nas prišli spodbujati tako daleč, z navijanjem so nam dali dodatno energijo, ki je pripomogla k zmagi in upam, da smo jim z zmago olajšali pot nazaj," je po tekmi povedal Tamše.

Finale, nedelja ob 20.15:

VARDAR - ZAGREB



Za tretje mesto:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Meškov Brest

31:28 (15:14)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič 4 (1), Malus 1, Razgor 4 (1), Suholežnik 1, Marguč 1, Grošelj, Slišković, Makuc 5, Anić 3, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 7.

Meškov Brest: Pešić, Mijatović, Rutenka 2, Jaščenka, Poteko 2, Nikulenka 2, Šumak 5, Vukić 3 (1), Prodanović 1, Horak 5, Razgor 2 (1), Baranov 1 (1), Selviasjuk, Šilovič 4, Astrašapkin 1.

Sedemmetrovke: 2/3; 3/4

Izključitve: 8 min; 8 min

