Celjani na krilih Lesjaka strli Meškov; poškodba Patrianove

Blaž Janc dosegel sedem golov

4. februar 2017 ob 18:00,

zadnji poseg: 4. februar 2017 ob 19:27

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na najboljši možni način začeli drugi del sezone, saj so v Ligi Seha z 29:27 premagali Meškov Brest.

Pivovarji so tako naredili pomemben korak k uvrstitvi na spomladanski zaključni turnir najboljše četverice.

Junak tokratne zmage Celjanov je bil Urban Lesjak, ki je zbral 19 obramb. Najboljši strelec je bil Blaž Janc s sedmimi goli.

Celjani od -2 do +6

Varovanci Branka Tamšeta so sredi prvega polčasa zaostajali s 7:9, a nato zaigrali precej bolje in si do polčasa priigrali prednost 16:12. Celjani so tudi nadaljevali odlično. Semafor je v tako v 39. minuti po golu Luke Žvižeja kazal 20:14, kar je bila dovolj velika prednost za deseto zmago v ligi.

Patrianova se je spet poškodoval

A zmago je nekoliko skalila ponovna poškodba kolenskih vezi Arthurja Patrianove. Brazilec, ki je zaigral po letu dni, se je poškodoval po le nekaj minutah igre.

Poklon bronasti šesterici

Že pred tekmo so se Celjani poklonili šestim reprezentantom Lesjaku, Jancu, Vidu Poteku, Borutu Mačkovšku, Mihi Zarabcu in Tilnu Kodrinu, ki so s Slovenijo osvojili bronasto medaljo na svetovnem prvenstvu v Franciji. Župan Bojan Šrot je šesterici predal plaketo mesta Celja.

Tamše čestita svojim fantom

"Pričakovali smo težko tekmo, kar se je tudi izkazalo. Zmage sem zelo vesel in zahvalil bi se v tem trenutku čudovitim navijačem na čelu s Florijani, ki so znali ceniti bron šesterice in naše delo, ki ga opravljamo. Želeli smo igrati hitro in s trdno obrambo, kar nam je uspevalo, veliko pa je obranil danes odlični Lesjak. Kljub utrujenosti šesterice so zbrali moči in dobro pomagali ekipi, ki je skupaj naredila to, kar smo si želeli, ter zasluženo zmagali. Naredili smo nekaj preveč napak za takšno tekmo, ki pa smo jih v drugem polčasu v večini odpravili. A borba z odličnim Meškovom je bila težka do konca, mi smo napade zdržali, zato čestitam fantom. Žal pa mi je, da koleno Arthurja Patrianove znova ni zdržalo naporov, zato vse, kar je lepega v tej zmagi, ob tem zbledi. Želim si, da ni najhujše. Kot je kazal sam, gre za obnovitev poškodbe. To je nekaj najhujšega kar se lahko zgodi mlademu rokometašu, zato mu želim vse najboljše," je po tekmi dejal Tamše.

V soboto v Zlatorog prihaja Kristianstad

Tamše se bo zdaj s svojimi varovanci pripravljal na izjemno pomembno tekmo Lige prvakov proti Kristianstadu, ki bo v Zlatorogu gostoval 11. februarja.

LIGA SEHA



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - MEŠKOV BREST

29:27 (16:12)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Gajić, Malus 2, Babarskas, Janc 7, Razgor 4, Suholežnik 1, Grošelj 1, Poteko 1, Zarabec 2, Kodrin, Patrianova, Mačkovšek 3, Mlakar 2, Žvižej 6 (4), Bečiri.

Meškov Brest: Pešić, Rutenka 6, Babičev 1, Krištopans 1, Stojković 2, Tjumencev 3, Šumak, Vukić 1, Prodanović, Mijatović, Razgor 1, Ostrouško 1, Jamali 5, Šilović 2.

Sedemmetrovke: 4/4; 1/1

Izključitve: 2 min; 6 min



VESZPREM - METALURG 33:21



Nedelja ob 20.30:

GORENJE VELENJE - VARDAR



VESZPREM - IZVIĐAĆ



Sreda ob 20.00:

NEXE - GORENJE VELENJE



METALURG - ZAGREB



VARDAR - NEXE 37:29

Lestvica: VARDAR 16 13 2 1 41 VESZPREM 16 12 2 2 38 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 16 10 0 6 30 ZAGREB 13 9 1 3 28 MEŠKOV BREST 15 8 2 5 26 NEXE 14 3 3 8 12 GORENJE VELENJE 12 4 0 8 12 METALURG 14 3 1 10 10 TATRAN 14 3 1 10 10 IZVIĐAĆ 14 1 0 13 3

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)



1. NLB LEASING LIGA, 18. krog



KOPER 2013 - ISTRABENZ PL. IZOLA

29:19 (14:9)

2.000; Sokolič 9, Grzentič 6; Jurič, Stopar 4.

SLOVENJ GRADEC 2011 - KRKA

33:30 (14:10)

Cvetko 8, Celminš 7; Jurečič, Okleščen in Klobčar 6.

DRAVA PTUJ - URBANSCAPE LOKA

25:25 (15:15)

Gregorc 7, Lesjak 5; Jamnik 11, Kavčič 4.

JERUZALEM ORMOŽ - DOBOVA

17:19 (9:9)

Žuran 5; Koprivc 6, Smojver, Miklavčič 3.

Nedelja ob 18.00:

MARIBOR BRANIK - TRIMO TREBNJE

Ob 18.30:

DOL TKI HRASTNIK - RIKO RIBNICA

Lestvica: RIKO RIBNICA 17 15 2 0 32 KOPER 2013 18 14 2 2 30 KRKA 18 11 1 6 23 URBANSCAPE LOKA 18 9 5 4 23 DOBOVA 18 10 1 7 21 JERUZALEM ORMOŽ 18 9 1 8 19 MARIBOR BRANIK 17 8 1 8 17 TRIMO TREBNJE 17 6 3 8 15 DOL TKI HRASTNIK 17 6 1 10 13 SLOVENJ GRADEC 2011 18 4 3 11 11 DRAVA PTUJ 18 3 2 13 8 ISTRABENZ PLINI IZOLA 18 0 0 18 0

