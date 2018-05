Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Odkar je celjski kolektiv prevzel trener Branko Tamše, pivovarji proti Gorenju iz Velenja poraza ne poznaja na 23 zaporednih medsebojnih obračunih v vseh tekmovanjih. Foto: www.alesfevzer.com V tekmo smo šli popolnoma osredotočeni, tako kot smo se tudi dogovorili. V prvem polčasu nam igra nekako ni stekla, vedeli pa smo, da lahko domačine pretečemo in da moramo počakati na svojo priložnost. Ta se ponudi le s tako trdno obrambo, kot smo jo imeli danes, še posebej pa v drugem polčasu, ko smo nasprotnika povsem zaustavili. S to zmago smo še korak bližje k želenemu cilju. Jan Jurečič, rokometaš Celja PL Gorenje ne najde pravega odgovora na Celjane. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjani na pragu 22. rokometne zvezdice

"Pivovarji" izkoristili strelsko krizo Gorenja

9. maj 2018 ob 20:53

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v Velenju dobili preloženo tekmo 5. kroga 1. NLB Lige proti Gorenju (24:27) in podaljšali niz neporaženosti proti največjemu tekmecu.

Ta niz zdaj v vseh tekmovanjih znaša že 23 tekem, nazadnje so Velenjčani Celjane premagali v domačem prvenstvu premagali davnega 4. decembra 2013, ko je bilo 29:30. Tedaj so Velenjčani dobili že deseti zaporedni prvenstveni derbi in so bili prava nočna mora Celjanov.

Velenjčani so tokrat po trenerski menjavi iskali možnost priključka vodilnima ekipama iz Celja in Ribnice; če bi v današnji zaostali tekmi zmagali, bi se Ribničanom približali na -2, Celjanom pa na -4, a po dobrem prvem polčasu so gostje v drugem poskrbeli za preobrat in se utrdili na prvem mestu. V soboto lahko z zmago nad Ribnico osvojijo 22. naslov državnega prvaka.

Gostitelji na odmor z minimalno prednostjo

Prvi polčas je bil sicer precej izenačen; nobena od ekip se dolgo ni mogla odlepiti, izmenjavali sta se v vodstvu, povedli največ za gol, šele v končnici so gostitelji prišli do dveh golov prednosti, nazadnje pri 13:11, a so Celjani še pred iztekom prvih 30 minut znižali na le gol zaostanka.

Gorenje vodilo že s +4

Po prvih petih minutah nadaljevanja je kazalo, da bodo rokometaši Gorenja nadgradili igro iz prvega dela in so morda že začeli razmišljati o zmagi, ko je Nejc Cehte v 34. minuti poskrbel za največje vodstvo domačih s 16:12. A veselje je bilo prehitro, do konca tekma pa še preveč časa. Gostje so se začeli vračati, v petih minutah so zaostanek štirih golov po dveh zaporednih zadetkih Jana Jurečiča zmanjšali le na zadetek (17:18), gostitelji so vzeli minuto odmora, ki pa ni pomagala.

Celjani izkoristili strelsko krizo

V naslednjih devetih minutah so namreč domači zapadli v strelsko krizo, dosegli le en gol, na drugi strani pa so Celjani pridno polnili mrežo domače ekipe. Pri vodstvu 25:21 je bilo že jasno, da bodo gostitelji težko prišli do točke ali celo zmage, najvišjo prednost so si Celjani priborili dve minuti pred koncem (27:21), do konca je Gorenju uspelo le nekoliko ublažiti poraz.

Pri domačih je bil najbolj razpoložen Cehte s šestimi goli, pri gostih pa jih je prav tako šest dosegel David Razgor.

1. Liga NLB, Liga za prvaka

Preložena tekma 5. kroga:

GORENJE - CELJE PL 24:27 (13:12)

Gorenje Velenje: Cehte 6, Medved, Haseljić, Tajnik, Ovniček 4 (3), Grebenc 4, Stojnič, Vujović, Grmšek, Toskić 1, Potočnik 4, Golčar 2, Verdinek 1, Kleč 1, Zaponšek, Pejović 1.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Vujović 1, Jurečič 5, Malus 3, Razgor 6 (3), Suholežnik 1, Marguč 1 (1), Grošelj, Panjtar, Sliškovič, Kodrin, Makuc 2, Anić 3, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar.

Sedemmetrovke: 3/3; 4/4

Izključitve: 4 min; 8 min

Rdeč karton: Stojnič (20.).

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 7 5 2 0 43 RIKO RIBNICA 7 3 2 2 39 GORENJE VELENJE 7 2 0 5 35 KOPER 2013 7 3 2 2 31 URBANSCAPE LOKA 7 3 0 4 27 KRKA 7 3 0 4 27

M. L.