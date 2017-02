Celjani ob 18.00 z Zagrebom

Za rokometaše Celja Pivovarne Laško ni počitka, saj jih po bolečem porazu s Kristianstadom drevi čaka obračun Lige Seha proti Zagrebu.

Tekma je pomembna v boju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Celjani imajo na tretjem mestu ob dveh tekmah več dve točki prednosti pred Zagrebom.

Pivovarji so "plinarje" v letošnji sezoni Lige prvakov premagali s 30:28, medtem ko so na gostovanju v Zagrebu izgubili s 27:28.

"Rokomet bo gotovo lep za oko, pričakujemo lahko trd in neizprosen boj z ene in druge strani, kjer nihče ne bo popuščal vse do zadnjega sodniškega žvižga. Tekme med Celjem in Zagrebom so vedno pomenile nekaj več, dodaten prestiž v sosedskem dvoboju, ta pa odloča tudi o udeležbi na F4. Po evropskem obračunu prihaja ta tekma za obe ekipi zelo hitro in ni pravega časa za priprave, sploh ker se obema ekipama pozna tudi udeležba igralcev na SP-ju. Po adrenalinu prejšnji teden je tu zdaj utrujenost reprezentantov, kar je ovira za obe ekipi. A verjamem, da bodo fantje na igrišču pokazali, kaj znajo, unovčili svoje kvalitete, te pretvorili v igro na igrišču ter tekmo uspešno pripeljali h koncu," pravi trener Celjanov Branko Tamše.

Moštvi se bosta 9. marca v Zagrebu pomerili tudi v zadnjem krogu skupinskega dela Lige prvakov. Dvoboj bo verjetno odločal o tem, kdo se bo uvrstil v osmino finala.

LIGA SEHA



Danes ob 18.00:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - ZAGREB



MEŠKOV BREST - NEXE

Lestvica: VARDAR 17 14 2 1 44 VESZPREM 17 13 2 2 41 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 16 10 0 6 30 ZAGREB 14 9 1 4 28 MEŠKOV BREST 15 8 2 5 26 NEXE 15 4 3 8 15 METALURG 15 4 1 10 13 GORENJE VELENJE 14 4 0 10 12 TATRAN 14 3 1 10 10 IZVIĐAĆ 15 1 0 14 3

