Celjani pisali EHF-ju: Potrebne so spremembe

Odprto pismo Michaelu Wiedererju

15. marec 2017 ob 13:50

Rokometaši Celja PL so se po porazu v Zagrebu in izpadu iz Lige prvakov v odprtem pismu obrnili na predsednika Evropske rokometne zveze Michaela Wiedererja, od katerega zahtevajo spremembe.

V Celju trdijo, da so brez Lige prvakov ostali v okoliščinah, "ki niso in ne smejo biti vrednota najelitnejšega evropskega tekmovanja in gotovo niso vrednote, ki bi jih podpirali sponzorji in akterji tega tekmovanja. Lani smo to še pripisovali naključju, letos pa tega ne moremo več. Tekma je za nami in letošnje tekmovanje za nas tudi, zato se obračamo v prihodnost."

Kot menijo pri slovenskem klubu z največ trofejami, ima rokomet preveč nedorečena pravila, prepleten je z organizacijski nesmisli, pomanjkanjem enakopravnosti, nedorečenimi termini tekem, na katerih je prevelik vpliv sodnikov, "ki pa jim sami s svojimi nedorečenimi pravili, dajemo preveč možnosti, hkrati pa nanje nalagamo tudi preveč bremena in senc dvomov".

V Celju poudarjajo, da bi se morale tekme zadnjega kroga elitnega tekmovanja igrati ob istem terminu, saj zdajšnji različni začetki odločilnih tekem ustvarjajo poligon za nepravilnosti in nastajanje teorij zarote, ki v končni fazi mečejo slabo luč na rokomet. In kot pravijo v Celju, to zanesljivo tudi ni v interesu pokroviteljev. V Celju trdijo, da je za navijače izrednega pomena stalnost termina igranja tekem.

Opozarjajo tudi, da so ena od ekip, ki jo spodbuja največ gledalcev na gostovanjih in da gre za miroljubne navijače, družine in otroke. Zato se sprašujejo o postopkih v Zagrebu, kjer so navijači zaradi nevsakdanjih pregledov zamudili kar 20 minut tekme, in od kluba zahtevajo, naj se nad tem pritoži. V Celju izpostavljajo tudi težavo z neprimernimi sodniki, saj se pogosto zgodi, da sodniki v domačih prvenstvih ne sodijo zahtevnih tekem in težko sledijo hitremu preskoku na najelitnejši rokomet, poln hitrosti, borbe in dvoboje na igrišču. Zato zahtevajo odločno ukrepanje.

"Klubi smo za napake, ki jih storimo na igrišču, kaznovani tako, da ostanemo brez točk, napredovanja. Kako so sankcionirani sodniki ali delegati, pa ne vemo. Na naši zadnji tekmi v Zagrebu je npr. delegat dopustil, da se je tekma približno dvajset minut igrala brez delujočega semaforja v dvorani, na naše opozorilo, da mora v tem primeru biti na voljo rezervna ura, nameščena na zapisnikarski mizi (VELUX EHF Champions league Regulations: Point 2.4.2), pa se delegat ni odzval, temveč je ta del tekme, tudi izključitve, meril na svoji štoparici. Glede sodnikov predlagamo, da si pogledate lansko in letošnjo tekmo naše ekipe v Zagrebu (analizo bomo poslali g. Djurkoviću, povezavi nanje pa vam prilagamo, ob vseh neposrednih napakah pa bodite pozorni na namerno ustavljanje naše prepoznavne, hitre igre in na zadnji napad domače ekipe, ki je trajal kar 79 sekund), ali pa dvomljivo odločitev madžarskih sodnikov v zadnjem napadu na naši tekmi s Kristianstadom," so še zapisali v klubu.

V Celju poudarjajo, da rokomet potrebuje spremembe, in kot primer navajajo pravili pasivne igre in dolgega napada. "Vemo, da za nazaj ne moremo spremeniti ničesar, a rokomet mora tudi tu doživeti korak naprej. Omejitev napada na določen čas (npr. 30 sekund od začetka na svoji polovici), po izteku katerega se takoj označi pasivna igra in se lahko izvede sedanjih maksimalnih šest podaj pred zaključkom napada ali pa kaj podobnega. Možnosti je veliko."

Po spletu kroži naslednji posnetek o spornih sodniških odločitvah v Zagrebu

