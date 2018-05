Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Celjani se dva kroga pred koncem prvenstva veselijo 22. naslova, petega zaporednega. Pred sezono je bilo pričakovati, da jim bodo Velenjčani pod vodstvom Željka Babića nudili resnejši odpor, a se to ni zgodilo. Foto: Twitter CPL Sorodne novice Video: Celjani na pragu 22. rokometne zvezdice Velenjčani bodo (spet) poskusili prekiniti celjski urok Dodaj v

Celjani po zmagi nad Ribnico osvojili 22. "zvezdico"

Domen Makuc dosegel sedem golov

12. maj 2018 ob 21:44

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 8. krogu končnice državnega prvenstva z 29:21 premagali Riko Ribnico in postali novi (stari) prvaki. To je skupaj 22. naslov za Celjane, peti zaporedni.

Varovanci Branka Tamšeta so izkoristili prvo zaključno žogo. Celjani so v Zlatorogu takoj prevzeli vajeti igre v svoje roke in si po sedmih minutah priigrali vodstvo treh golov (4:1), sedem minut kasneje pa je že bilo 9:3. Ribničani enostavno niso bili kos motiviranim Celjanom, ki so v prvi polovici tekme največ vodili za devet golov (14:5, 15:6 in 16:7).

Igralci iz mesta ob Savinji so imeli tudi v drugem delu pod nadzorom tekmece iz dežele suhe robe. Vseskozi so bili v prepričljivem vodstvu, več kot tisoč gledalcev, ki se jih je zbralo v Zlatorogu, pa so s stoječimi ovacijami pozdravili novo dvojno zmagoslavje svojih ljubljenčkov na domači sceni.

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Domen Makuc s sedmimi goli, v gostujoči pa Risto Vujačić s štirimi zadetki.

Tamše: Zasluženo se predčasno veselimo naslova

"Današnjih prvih petdeset minut tekme je bilo gotovo najboljših v letošnji sezoni v slovenski ligi. Fantje so upoštevali navodila, ki smo jih imeli na voljo samo dva dni po težki tekmi v Velenju. Močno smo iztrošeni po dolgi sezoni, veliko je poškodb, veliko igralcev stiska zobe že kar nekaj časa in zato takšna dominacija proti ekipi, ki je druga na lestvici, ki je imela smele načrte in je pred tekmo napovedala naslov državnih prvakov in zmago danes. To je moje fante le še podžgalo in odigrali so zelo, zelo dobro. Odigrali smo rokomet za gledalce, prikazali talent, vsi po vrsti, od izkušenih, do mladih in zasluženo se veselimo naslova državnih prvakov že predčasno," je po tekmi dejal Tamše.

V drugi tekmi dneva je Koper z 29:24 v Novem mestu ugnal Krko, medtem ko bo Gorenje v nedeljo gostilo Urbanscape Loko.

DRŽAVNO PRVENSTVO (M)

1. NLB LIGA

Liga za prvaka, 8. krog

CELJE PL - RIKO RIBNICA 29:21 (16:8)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 2, Jurečič 4, Razgor 3 (3), Suholežnik 1, Marguč 1, Grošelj, Slišković 6, Mitrović 1 (1), Kodrin, Makuc 7, Anić, Dušebajev, Mačkovšek 1, Mlakar 3.

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Horvat 3, Fink 1, Vujačić 4, Knavs 1, Henigman 2, Skušek 2, Koprivc 2, Pahulje, B. Nosan 2, Kovačič 1, M. Nosan, Batinič 2, Setnikar 1, Košmrlj.

Sedemmetrovke: 4/4; 0/4

Izključitve: 10 min; 8 min

KRKA - KOPER 2013 24:29 (9:16)

Jakše in Rašo 4; Krečič 6, Rapotec 5.



Nedelja ob 19.00:

GORENJE - URBANSCAPE LOKA

Lestvica za prvaka: CELJE PIVOVARNA LAŠKO 8 6 2 0 45 RIKO RIBNICA 8 3 2 3 39 GORENJE VELENJE 7 2 0 5 35 KOPER 2013 8 4 2 2 33 URBANSCAPE LOKA 7 3 0 4 27 KRKA 8 3 0 5 27

Liga za obstanek, 8. krog:

GROSIST SLOVAN - TRIMO TREBNJE

28:28 (13:13)

Bogdanič-J. 7, Marušič 6; Skol 7.

JERUZALEM ORMOŽ - MARIBOR BRANIK

23:23 (11:12)

Žuran 7, Cirar in Ozmec 3; Sok 5.

HERZ ŠMARTNO - DOBOVA

27:33 (13:16)

Lestvica za obstanek: MARIBOR BRANIK 8 4 2 2 28 JERUZALEM ORMOŽ 8 2 3 3 26 TRIMO TREBNJE 8 3 1 4 25 DOBOVA 8 6 0 2 23 GROSIST SLOVAN 8 3 3 2 17 HERZ ŠMARTNO 8 1 1 6 11

A. V.