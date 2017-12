Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Tilen Kodrin je bil z desetimi zadetki najboljši posameznik Celjanov. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjani porazili Makedonce in skočili na tretje mesto

Tilen Kodrin dosegel 10 golov

6. december 2017 ob 20:37

Celje - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v 9. krogu regionalne lige Seha prepričljivo premagali Metalurg iz Skopja (34:25).

Slovenski rokometni prvak je po peti zmagi napredoval na tretje mesto v omenjeni ligi.

Varovanci Branka Tamšeta so v prvem polčasu prikazali toplo-hladno predstavo. Začeli so na najboljši možni način (3:0), vse tri gole pa je po bliskovitih nasprotnih napadih dosegel Gal Marguč. Nato so vidno popustili in tekmecem iz makedonske prestolnice dovolili, da so jih skorajda ujeli (5:4), po obdobju izenačene igre pa so med 20. in 26. minuto naredili delni izid 4:1 za vodstvo s 14:9.

V končnici prvega in v začetku drugega polčasa pa so gostitelji vidno popustili in tekma je bila v 34. minuti na uvodnem izhodišču (16:16). V nadaljevanju so Celjani vendarle pokazali svoje "rokometne mišice", zaigrali agresivno v obrambi in s hitro igro povsem dotolkli goste iz Skopja. Največjo prednost so si priigrali prav v končnici tekme (34:25).

V celjski ekipi se je izkazal vratar Urban Lesjak z 19 obrambami, najbolj učinkovita pa sta bila Tilen Kodrin in Matic Grošelj. Prvi je dosegel deset, drugi pa šest zadetkov.

LIGA SEHA

9. KROG



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - METALURG

34:25 (15:12)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak 1, Panjtar, Vujović, Jurečič 2, Malus 1, Razgor 3, Suholežnik, Marguč 4, Grošelj 6, Kodrin 10 (4), Makuc 1, Anić 1, Dušebajev 1, Mačkovšek 2, Mlakar 1, Bečiri 1.

Metalurg Skopje: Tomovski, Arsić, Petrov 4, Jaganjac 8, Tokić 2, Tankoski 1, Serafimov 1, Kuzmanovski 2, Andelić, Velkovski, Peševski 7, Gugleta, Dimitrievski, Lazarevski.

Sedemmetrovke: 4/4; 1/0.

Izključitve: -; 2 min.

DINAMO PANČEVO - NEXE 25:25 (12:9)

MEŠKOV BREST - ZAGREB 24:23 (11:9)

VARDAR - VOJVODINA 37:22 (17:13)



Četrtek ob 18.00:

TATRAN PREŠOV - GORENJE VELENJE



Lestvica: VARDAR 9 9 0 0 27 MEŠKOV BREST 8 6 0 2 18 CELJE PIVOVARNA LAŠKO 9 5 2 2 17 ZAGREB 9 5 1 3 16 ------------------------------------ TATRAN PREŠOV 8 5 0 3 15 GORENJE VELENJE 7 3 1 3 10 METALURG 9 3 0 6 9 NEXE 9 1 3 5 6 DINAMO PANČEVO 9 1 1 7 4 VOJVODINA 9 1 0 8 3

D. S.