Borut Mačkovšek je v prvem polčasu dosegel pet zadetkov, v drugem pa je manjkal še kakšen njegov projektil. Foto: www.alesfevzer.com Skoraj deset tisoč gledalcev je bilo v Areni, od tega vsaj 500 navijačev Celja, ki so na tekmo zamudili 15 minut, saj so se na meji zelo potrudili, da so jih temeljito pregledali. Foto: www.alesfevzer.com

Celjani poskusili s pariškim scenarijem, a se ni izšlo

Mačkovšek ostro kritiziral beloruska sodnika

9. marec 2017 ob 10:07,

zadnji poseg: 9. marec 2017 ob 20:48

Zagreb - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja so bili v silovitem naletu, skoraj izničili so osem golov zaostanka, a je zmanjkalo časa za preobrat. Zagreb je zmagal s 23:21 in še upa na preboj v osmino finala Lige prvakov.

Borut Mačkovšek in Blaž Janc sta bila s po šestimi goli najboljša strelca Celja, ki končuje evropske nastope. Drama v Zagrebu je malce spominjala na januarski čudež v Parizu, kjer je Slovenija po preobratu osvojila bron svetovnega prvenstva. Igralci Celja Pivovarna Laško so se po zaostanku osmih golov vrnili in prišli le na gol zaostanka (21:20), na koncu pa je zmanjkalo nekaj sreče in tudi naklonjenosti beloruskih sodnikov, ki so vso tekmo razburjali 500 celjskih navijačev v Areni. Ti so zaradi temeljite kontrole na meji na tekmo zamudili petnajst minut.

Horvat tokrat junak tekme

Ključna zadetka sta dosegla Stipe Mandalinić in Zlatko Horvat. Sredi predzadnje minute so Celjani sicer zadeli, nato pa so imeli gostitelji žogo do konca in so na krilih glasnih navijačev uspeli v želji, da zmagajo vsaj za dva zadetka. Na tekmi v Celju je bilo namreč septembra 30:28. Če bo Kristianstad v nedeljo neuspešen v gosteh proti Vardarju, bo 6. mesto v skupini (in s tem osmino finala) osvojil Zagreb. Makedonci so že prvi v skupini.

V prvem delu razpoložen le Mačkovšek

Začetek je bil previden in zelo obramben. Prvi gol so dosegli Celjani, ki pa so si potem privoščili skoraj desetminutni strelski post in Zagreb (4:1) je predvsem z zadetki levega zunanjega Stipeta Mandalinića dobil prednost, ki jo je držal ves prvi polčas. V celjski zasedbi je bil razpoložen le Borut Mačkovšek (pet golov do odmora), ob koncu prvega dela se mu je pridružil še vratar Urban Lesjak. Celjani niso znali izpeljati nobenega protinapada, tik pred odmorom pa so si privoščili še veliko nespretnost, ki jo je z zadetkom kaznoval zagrebški vratar Matevž Skok.

Z nizom 7:0 poskrbeli za napet finiš

V drugem polčasu je Zagreb začel silovito in si priboril že sedem golov prednosti (17:10). Mačkovšku se je ustavilo, ko je Domagoj Pavlović zadel za 20:12, pa so Celjani potrebovali junaštvo, ki ga je zmogla slovenska reprezentanca v boju za bron SP-ja. In res se je nekaj prebudilo v varovancih Branka Tamšeta, ki so zaigrali na vse ali nič in se z delnim izidom 7:0 - razpoložen je bil predvsem Janc - približali na 21:20. A naslednja dva zadetka so dosegli igralci Zagreba in upov na prvo zmago Celja v Zagrebu v Ligi prvakov (bilanca je zdaj devet porazov, en remi) je bilo konec.



Borut Mačkovšek: "Na začetku smo potrebovali nekaj minut, da smo se navadili na ritem tekme. Nato pa so nas ves čas ustavljali in nam niso dovolili več. Razlika je bila že ob polčasu visoka, nato so jo s pomočjo sodnikov še povišali, a smo se z izjemno borbo vrnili. Ko smo bili čisto skupaj, pa znova odločitve, ki so bile smešne, smešne za ta šport in to tekmovanje."

Miha Zarabec: "Žal kaj veliko ne morem povedati. Belorusom čestitam za preboj v osmino finala. Takšne tekme moraš biti vsaj deset zadetkov boljši, da bi lahko upal na minimalno zmago. Imeli smo svoje priložnosti, a bili smo v senci vseh, morali bi se dvigniti, odigrati še bolje, da bi lahko na kaj upali. Ob izenačenem rezultatu ni bilo možnosti, da bi lahko upali na kaj več, saj je vsaka odločitev v korist domače ekipe."

Liga prvakov, zadnji (14.) krog predtekmovanja, skupina B:

ZAGREB - CELJE PIVOVARNA LAŠKO

23:21 (14:10)

Mandalinić, Horvat in Pavlović po 5, Miklavčič 3 ... Cingesar 1; Skok 5 obramb; Mačkovšek in Janc po 6, Marguč 3, Zarabec in Žvižej po 2, Razgor in Poteko po 1.

Izključitve: 2 min; 6 min

Sedemetrovke: 2/2; 3/4

RHEIN NECKAR - PICK SZEGED

24:30

Sobota: KIELCE - MEŠKOV BREST

Nedelja: VARDAR - KRISTIANSTAD

Vrstni red: Vardar 18, Pick Szeged in Rhein Neckar po 17, Kielce 16, Meškov Brest 14, Zagreb in Celje Piv. Laško po 9, Kristianstad 8.

Skupina A:

Sobota: BARCELONA - WISLA PLOCK

VESZPREM - FLENSBURG

Nedelja: BJERRINGBRO - KADETTEN

PSG - KIEL

Vrstni red: Barcelona 23, PSG 22, Veszprem 16, Flensburg 15, Kiel 12, Wisla Plock 8,

Bjerringbro 6, Kadetten 2.

Zmagovalca skupin se uvrstita v četrtfinale, ekipe od 2. do 6. mesta pa v osmino finala.

T. O.