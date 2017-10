Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Žiga Mlakar je prvi strelec Lige prvakov s 36 goli. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Celjani proti Flensburgu brez Žige Mlakarja

Tekma bo v sredo ob 18.30

30. oktober 2017 ob 14:43

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo po reprezentančnem premoru oslabljeni nadaljevali s tekmovanjem v Ligi prvakov. V sredo jih čaka gostovanje pri Flensburgu.

Odsotnim zaradi poškodb se je v vrstah Celjanov pridružil še reprezentant Žiga Mlakar, ki si je na začetku prve tekme med Slovenijo in Hrvaško zlomil dlančno kost leve roke, a tekmo odigral do konca in jo zaključil kot prvi strelec. Poškodba ga bo z igrišč oddaljila za vsaj tri do štiri tedne, več bo znanega po dodatnih pregledih. Mlakar je trenutno prvi strelec Lige prvakov. Borut Mačkovšek ima natrgane vezi v komolcu, srbski organizator igre Luka Mitrović je pa zaradi poškodbe križnih vezi že zaključil sezono, zato čaka Branka Tamšeta pred tekmo v Flensburgu težka naloga, da sestavi ekipo, ki se bo zoperstavila eni najboljših nemških zasedb.

"Reprezentančni premor je terjal velik davek. Premor smo želeli v klubu nameniti za nekaj regeneracije igralcev, ki so ostali doma ter sanirati manjše poškodbe, kar nam je v neki meri tudi uspelo. Poškodba Žige Mlakarja je velik udarec za nas, ker smo dober teden dni prej ostali brez Luke Mitrovića, ki je bil danes že operiran. Praktično nam manjka ena celotna zunanja linija, saj je tu še poškodba Mačkovška, kar pa je za našo ekipo, ki nima igralcev na pretek, vse prej kot preprosta zadeva," je za spletno stran Celjanov povedal Tamše.

Celjski trener se zaveda, da je Flensburg absolutni favorit, vseeno pa ne meče puške v koruzo, predvsem pa si želi, da bi se skozi vse srečanje maksimalno borili: "Vemo, da je Flensburg ekipa, ki igra izjemno hiter in moderen rokomet, še posebej doma. Videli smo, da je v Flensburgu padel Pariz, da so ekipa, ki ima glavo in rep ter na vseh igralnih pozicijah po najmanj dva kvalitetna igralca. V tem trenutku so tudi brez večjih težav s poškodbami. Gotovo imajo cilj to tekmo dobiti in naredili bodo vse, da se to zgodi. Mi bomo praktično edini pravi trening opravili dan pred tekmo v Flensburgu, saj danes z nami še ni Daniela Dušebajeva, ki se šele vrača z reprezentančne akcije Španije."

SKUPINA B, 6. krog, sreda ob 18.30:

FLENSBURG - CELJE PL

Sobota:

VESZPREM - AALBORG

MEŠKOV BREST - KIEL

Nedelja:

PSG - KIELCE

Vrstni red: Veszprem 9, PSG 8, Flensburg 6, Meškov 5, Kielce 4, Celje in Kiel po 3, Aalborg 2.

