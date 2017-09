Celjani šestič osvojili superpokal

2. september 2017 ob 21:23

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v vitrine dodali prvo lovoriko v novi sezoni, potem ko so v obračunu za superpokal v Slovenj Gradcu premagali Maribor Branik z 32:25.

Tri dni po zmagi na slovenskem derbiju v Velenju so Celjani opravili še z Mariborčani. Pivovarji so bili večji del prvega polčasa v podrejenem položaju, saj so jim strelsko razpoložena Aleksander Špende in Andris Celminš ter vratar Marin Đurica povzročili veliko sivih las, tako da so v 18. minuti zaostali za štiri gole (6:10).

Izbranci Branka Tamšeta so svoj pravi obraz pokazali šele v zadnjih desetih minutah prvega polčasa, ko so vidno popravili svojo igro v obrambi, v napadu pa našli ustrezne rešitve in z raznovrstno igro - med strelce se je v prvi polovici tekme vpisalo kar deset igralcev - počasi začeli dohajati tekmece. V 23. minuti so izenačili na 11:11, v 27. minuti po golu Igorja Anića prvič na dvoboju povedli s 13:12, najvišjo prednost pa so si priigrali tik pred odhodom na veliki odmor (14:12 in 15:13).

Pivovarji povedli že za deset

Celjani so v drugi polovici tekme imeli vse niti igre v svojih rokah, bojevitim Mariborčanom niso ponudili niti najmanjših možnosti za zmago. Vseskozi so imeli nadzor nad njimi, v 37. minuti so jim ušli na pet golov (20:15), nato pa postopoma večali svojo prednost. Najvišja je nekajkrat znašala deset golov. Tamše je s pogostimi menjavami vseskozi držal visok ritem, Mariborčani pa jim navkljub veliki želji in trudu niso bili kos.

V celjski ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Kristijan Bećiri s petimi goli, v mariborski pa Andris Celminš s šestimi zadetki.

Branko Tamše, trener Celja Pivovarne Laško: "Po zmagi v Velenju sem slutil, da bo pri mojih izbrancih prišlo do nekega zadovoljstva. Tega nikakor ne odobravam, vse to pa se je najbolje videlo v uvodu današnje tekme. S prvim delom nisem zadovoljen, od 20. minute naprej pa smo igrali strpno in pametno. Čestitke Mariboru za pošteno igro, predvsem pa mojim fantom za novo lovoriko, ki smo jo zasluženo osvojili. Gremo naprej."

Marko Šibila, trener Maribora Branika: "To je bila lepa revijalna tekma. Mi smo v prvem polčasu držali korak s Celjani, a nam je v nadaljevanju popustila zbranost, zaradi česar smo naredili preveč neizsiljenih napak, kar je dobra zasedba na nasprotni strani igrišča znala izkoristiti sebi v prid. Celjani so v tem trenutku premočni za nas, za moje izbrance pa je bila to dobra šola za naprej."

SUPERPOKAL (M)



SLOVENJ GRADEC



CELJE PIVOVARNA LAŠKO - Maribor Branik

32:25 (15:13)

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović 1 (1), Jurečič 3, Malus 2, Razgor 1, Suholežnik 1, Marguč 1 (1), Mitrović 4, Kodrin 3, Anić 2, Dušebajev 4, Mačkovšek 3, Mlakar 2, Bečiri 5, Ocvirk.

Maribor Branik: Đurica, Čudič, Leben, Cvetko 1, Bogadi, Celminš 6, Sok 2, Šol 2, Velkavrh 3, Špende 4, Stopar 1, Bezgovšek, Štumpfl, Sivić, Kete 1, Žvižej 5 (4).

Sedemmetrovke: 2/3; 4/4



Izključitve: 2 min; 0

