Celjani v Zlatorogu suvereno opravili s Tatranom

Mačkovšek s 7 goli najboljši strelec celjskega kolektiva

22. februar 2017 ob 19:35,

zadnji poseg: 22. februar 2017 ob 20:30

Celje - MMC RTV SLO

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so brez večjih težav dobili sredino tekmo Lige Seha. V Zlatorogu so premagali Tatran iz Prešova z 39:30.

Celjani so v napadu igrali odlično, v obrambi čvrsto, Urban Lesjak je ubranil skoraj polovico vseh strelov nasprotnika (43-odstotna uspešnost). Najučinkovitejši strelec domače ekipe je bil Borut Mačkovšek, ki je zadel sedemkrat, petkrat je žogo v gol pospravil Blaž Janc. Pri gostih je bil z 11 goli najbolj razpoložen Oliver Rabek, 7 jih je prispeval Dominik Krok.

Po tekmah proti Meškov Brestu in Nexeju je bila to tretja zaporedna zmaga aktualnih državnih prvakov v Ligi Seha. Nazadnje so grenkobo poraza okusili na valentinovo, ko je bil z 29:32 boljši Zagreb.

Celjani hitro popravili igro z uvoda

Celjani tekme sicer niso najbolje začeli, v prvih desetih minutah so si privoščili kopico napak, a so imeli k sreči v vratih odlično razpoloženega Lesjaka, ki je poskrbel, da gostje iz Prešova napak niso pretirano kaznovali. V prvem polčasu je ubranil kar 13 strelov in poskrbel, da so Slovaki največ vodili zgolj za dva zadetka (5:3). Vseeno so se gostitelji hitro zbrali, odpravili so napake z uvoda tekme in pritisnili na plin. Goli so začeli padati z vseh strani, David Razgor je poskrbel za najvišje vodstvo v prvem polčasu (15:11).

Vseh upov po morebitnem povratku in preobratu Tatrana je bilo konec na uvodu drugega polčasa, ko so po dveh zaporednih golih Mačkovška Celjani povedli za +8 (24:16), prednost so brez težav ohranili do konca.

Liga Seha, sredina tekma:

CELJE PIVOVARNA LAŠKO - TATRAN

39:30 (16:13)

Mačkovšek 7, Janc 5, Žvižej in Marguč po 4, Bećiri, Grošelj, Makuc, Mlakar, Razgor in Poteko po 3, Zarabec 1. ; Rabek 11, Krok 7, Hrstka 4.

Sedemmetrovke: 4/2; 5/4

Izključitve: 4 min; 4 min

