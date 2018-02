Celjani z zmago proti Dancem ohranjajo možnosti za osmino finala

Ekipi na dnu skupine B

22. februar 2018 ob 16:15

Celje

Scenarij za uvrstitev v osmino finala je sicer zelo zahteven, saj celjske rokometaše nato v zadnjem krogu čaka gostovanje v Veszpremu, ki so ga v petnajstih dvobojih premagali le enkrat. Poleg tega se madžarska ekipa s Flensburgom in Kielom bori za drugo mesto v skupini in boljše izhodišče v osmini finala.

A za zdaj so vse misli usmerjene v tekmo z Danci, ki so dobili prvi letošnji dvoboj, obe ekipi pa imata po pet točk in za poraženca bo konec upov na osmino finala. V celjskem taboru opozarjajo, da gre za nevarno ekipo, kar so dokazali z zmagama proti Celju in Veszpremu doma, v gosteh pa so remizirali še z Brestom, tekmi s Kielom in Kielcami pa sta se končali le z zadetkom prednosti za nasprotnike.

Poškodbe povzročajo skrbi Tamšetu

"Vzdušje in stanje v ekipi sta dobra, čeprav bi kdo po teh porazih pričakoval drugače. Fantje resnično dobro delajo, se trudijo, moram jih pohvaliti za energijo, ki jo kažejo. Vsi skupaj pa gledamo naprej, za nazaj namreč zadev ne moremo popraviti, lahko pa se pripravimo na tisto, kar je pred nami. Prihaja zelo pomembna tekma za uvrstitev, v primeru zmage, ki je naš cilj, bomo še vedno ohranili možnosti za napredovanje. Predvsem pa si želimo spet priti do naše prepoznavne igre ter narediti še korak naprej," pred tekmo pravi trener pivovarjev Branko Tamše.

Za nameček ima Tamše zaradi poškodb nekaj težav s sestavo ekipe: "Vrača se David Razgor, a z nami ne trenira Kristian Bećiri, težave s kolenom ima že vso sezono Tilen Kodrin, pa zdaj z mišico Žiga Mlakar, v rotaciji je ponovno Blaž Slišković."

"Zato je priprava na ekipo, ki jo krasi danski sistem s hitro igro, všečno gledalcem, hitrim izvajanjem sredine, napadalno usmerjenostjo, kar smo lahko videli tudi na tekmi na Danskem, še nekaj težja. Fante smo na vse pasti že opozorili in verjamem, da se bomo na igrišču postavili tako, kot je treba," pravi Tamše.

"Težave s strgano mečno mišico so za mano. Vrnil sem se na treninge, kjer vsakič dodajam nekaj moči, načrt je, da bom do sobote pripravljen za polno obremenitev. Želim si igrati, nasproti nam bo stala ekipa, ki igra zelo podobno doma in na gostovanjih. Pričakujemo nekaj podobnega kot na Danskem, zelo težko tekmo, in narediti moramo vse, da jo dobimo. V prvi vrsti zaradi nas samih, da prekinemo to serijo porazov, četudi proti samim odličnim ekipam, in da na ta način naredimo dobro podlago za nadaljevanje sezone," pa pred tekmo pravi povratnik David Razgor.