Krožni napadalec Matic Suholežnik je bil debitant na evropskem prvenstvu na Hrvaškem, zdaj pa si bo s številnimi zvezdniki iz Pariza ponovno stal nasproti: "Vsekakor bo obramba ključ do dobrega rezultata. Treba bo igrati fanatično obrambo na meji izključitve, nato pa hitro vleči v protinapade. V sami fazi napada bomo morali igrati strpno ter počasi graditi priložnosti za zadetek in jih tudi izkoriščati." Foto: www.alesfevzer.com Krilni igralec PSG-ja Uwe Gensheimer je z 68 goli najboljši strelec Lige prvakov. Foto: EPA

Celjani želijo presenetiti zvezdniški PSG

Poškodoval se je David Razgor

9. februar 2018 ob 15:58

Celje - MMC RTV SLO

Konec je zimskega premora v rokometni Ligi prvakov. Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v 11. krogu v nedeljo (17.00) gostili najbogatejšo in najbolj zvezdniško ekipo ta hip - francoski PSG, ki vodi v skupini B.

V Zlatorog med drugim prihajajo Luka in Nikola Karabatić, Uwe Gensheimer (prvi strelec Lige prvakov), Mikkel Hansen, Sander Sagosen, Thierry Omeyer in številni drugi. Parižane vodi stari celjski znanec Zvonimir "Noka" Serdarušić.

Na prvi medsebojni tekmi 8. oktobra lani je bilo v Parizu 32:27, potem ko so Celjani nudili dober odpor.

Pivovarji so pred dnevi v Ligi Seha izgubili z Zagrebom, medtem ko so Parižani odigrali tekmo francoskega pokala in visoko zmagali. Vstopnice za tekmo so skorajda povsem pošle, tako da se obeta poln Zlatorog.

Tamše: Voditi nas mora borbenost vseh 60 minut

"Vprašanje, kje je Pariz najbolj nevaren, je brezpredmetno. Za to imam premalo časa. Predvsem moramo gledati, česa smo mi sposobni, ter narediti načrt, ki ga bomo izpeljali. Verjeti moramo v to, kar znamo, kar delamo dobro. Tisto, kar se bomo še dogovorili na treningih, moramo prenesti na igrišče. Nepopustljivost, borbenost vseh šestdeset minut in borba za barve Celja, to je tisto, kar nas mora voditi. Potrebno pa bo tudi nekaj sreče, ki nam je na primer malce obrnila hrbet na tekmi v Parizu, ko se je žoga za naše vodstvo odbila od dveh vratnic in obrnila tok v smer Pariza. Ena ali dve žogi v eno stran sta lahko odločilni in upam, da bomo tudi s pomočjo glasnih navijačev tokrat mi srečnejši pri takšnih detajlih," je dejal trener Celja Pivovarne Laško Branko Tamše, ki ne bo mogel računati na poškodovanega Davida Razgorja.

Gorenje Velenje se v preostanek sezone podaja brez desnega zunanjega igralca Roberta Markotića. 27-letni Hrvat bo kariero nadaljeval pri moštvu TVB 1989 Stuttgart, ki se bori za obstanek v elitni nemški Bundesligi. Levoroki hrvaški rokometaš je za črno-rumene v tej sezoni odigral vseh 10 tekem Lige prvakov in dosegel 15 zadetkov.



Malus: To je tekma za uživanje

Za Jako Malusa bo to prva tekma v povsem polnem Zlatorogu, česar se še posebej veseli, upa pa, da bodo gledalci že od začetka pripravili glasno vzdušje: "Pred nami je tekma za uživanje, sam bom prvič nastopil pred polnim Zlatorogom in številni igralci so mi povedali, da je tu v takšnem primeru najboljše vzdušje v Evropi. Dostikrat smo bili skoraj polni, tokrat pa bo še bolj, saj je bilo že v tistih primerih vzdušje odlično. Pritiska pred tekmo ne čutimo, saj je Pariz favorit, seveda pa mi ne bomo polagali orožja brez boja in želje po zmagi. Poizkušali bomo ohraniti vroče srce in hladne glave, saj za nas možnosti za preboj v nadaljnja tekmovanja še vedno obstajajo. V Parizu smo videli, da lahko, sedaj pa moramo dodati še tisti dodatni kamenček v mozaik in poplačati trdo delo s treningov."

PSG ima po desetih krogih devet zmag in en poraz. Konec septembra lani ga je s 33:29 ugnal Flensburg.

ROKOMET (M)



LIGA PRVAKOV



SKUPINA B, 11. krog



Nedelja ob 17.00:

CELJE PL - PSG



FLENSBURG KIELCE



KIEL - VESZPREM 22:20 (10:12)

Zarabec 4; Marguč 4.



MEŠKOV BREST - AALBORG 23:23 (14:9)



Vrstni red: PSG 18, Flensburg 14, Veszprem in Kiel po 13, Kielce in Meškov po 8, Celje PL in Aalborg po 5.



SKUPINA A, 11. krog

Sobota:

BARCELONA - VARDAR

WISLA PLOCK - ZAGREB

KRISTIANSTAD - NANTES



Nedelja:

RHEIN NECKAR - PICK SZEGED



Vrstni red: Vardar 18, Nantes 15, Barcelona in RNL po 12, Szeged 9, Kristianstad 6, Zagreb in Wisla po 4.



POKAL EHF



SKUPINA C, 1. krog



Sobota ob 16.00:

COCKS - KOPER 2013



GÖPPINGEN - NEXE

V četrtfinale se uvrstita prvi dve ekipi.

A. V.