Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Celjske košarkarice se veselijo novega naslova. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Celjanke drugič prvakinje Lige WABA

Annamaria Prezelj MVP zaključnega turnirja

20. marec 2017 ob 08:59

Podgorica - MMC RTV SLO

Košarkarice Athlete Celja so nove prvakinje mednarodne Lige WABA. V finalu so z 61:57 ugnale bolgarski Beroe. Najkoristnejša igralka zaključnega turnirja v Podgorici je postala Annamaria Prezelj.

V polfinalni tekmi so aktualne državne prvakinje iz Celja premagale ekipo Montane. To je drugi naslov v tem tekmovanju za ekipo iz Celja, najboljše so bile tudi v sezoni 2001/02.

Celjanke so finale začele izvrstno in si že po nekaj minutah priigrale prednost 14 točk (16:2), do konca prvega dela so se Bolgarke približale, vseeno pa so slovenske državne prvakinje na odmor odšle s prednostjo devetih točk.

Tudi drugi in tretji del srečanja sta potekala po notah Slovenk, ki so zadnjih deset minut začele s prednostjo 18 točk. Bolgarke so nato poskušale pripraviti preobrat, se približale, vendar so Celjanke ohranile mirno kri in srečanje dobile z rezultatom 61:57.

Najboljša strelka je bila Shante Evans (16 točk in 12 skokov), izkazali sta se tudi Annamaria Prezelj (15 točk) in Larisa Ocvirk (12 točk in 17 skokov).

"Niti v sanjah nismo pričakovali, da lahko osvojimo WABA ligo. Še enkrat se je pokazalo, da nimamo samo mlade in perspektivne, ampak tudi zelo karakterno ekipo. Od srca čestitam igralkam za vrhunski rezultat, prav tako strokovnemu štabu ter upravi kluba, ki opravlja veliko delo," je bil navdušen trener Damir Grgič.

SKLEPNI TURNIR, Podgorica, finale:

ATHLETE CELJE - Beroe

61:57 (18:9, 18:12, 14:11, 11:25)

Evans 16, Prezelj 15, Ocvirk 12; Reid 19.



Polfinale:

Montana 2003 - ATHLETE CELJE

74:85 (12:20, 23:24, 19:23, 20:18)



BEROE - Budućnost Bemax

66:64 (16:22, 22:19, 12:12, 16:11)

A. G.